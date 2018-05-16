〈南部〉企業家推藝術森林 目標百座美術館

2018-05-16

三年促成六座 盼拋磚引玉

〔記者劉婉君／台南報導〕「我有一個夢，希望台南大街小巷都有美術館，讓媽媽們牽著小孩一起逛美術館。」台南在地企業家王慶祥推動「藝術森林計畫」，期盼台南能擁有一百座由藝術家成立的私人美術館，他並帶頭自掏腰包，資助藝術家朋友落實夢想，三年來已促成六座美術館，後續還將再成立五處，他說，「只要行有餘力，我就會繼續做下去。」

「建設讓城市變龐大，只有文化能讓城市變偉大。」六十八歲的王慶祥，是生產眼鏡及手電筒的企業老闆，收藏藝術品已有十多年歷史，他說，資助藝術家成立美術館的行動，其實是無心插柳，因見藝術家朋友展覽後就將作品堆在倉庫，缺乏通路，希望能幫助他們，讓更多人看到作品，所以建議以企業經營的「前店後廠」概念，結合工作室成立美術館，他則出資補貼裝潢費，最高上限一百萬元。

王慶祥說，美術館除了展出藝術家的作品外，也要有教學功能，導覽並教導學生，而且藝術家必須與收藏者對話，「藝術品要有溫度，人很重要。」只有藝術家和收藏者彼此有交流，藝術品的溫度才能提升。

他說，當台南有一百座美術館時，遊客到台南吃完小吃就能逛美術館，來一天看不完，就必須多住一天或是多來幾次，對城市的經濟也會有幫助，「這是一個運動，只靠一個人的力量無法完成。」希望有更多企業家加入，以一對一方式認養藝術家，讓各地民眾想看藝術家就會想到台南，讓全世界都知道台南的藝術家。

除了說服藝術家朋友，出錢出力協助成立美術館，王慶祥自己也在北區成立一座私人美術館「大新美術館」，開幕展出台灣及中國老、中、青當代藝術家近五十人的作品，帶頭打造台南的巷弄文化之美。