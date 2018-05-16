〈南部〉尖山埤私有保安林地 分期分區解編

2018-05-16

距水庫最遠等條件優先

〔記者王涵平／柳營報導〕地方居民長期爭取尖山埤私有保安林解編，農委會昨日會勘並召開說明會，考慮環境風險，建議以距離尖山埤水庫最遠的區域、交通便捷且土地查定為二至四級坡的區域範圍內私有土地優先審議。

農委會副主委李退之昨率林務局及嘉義林區管理處等人員前往尖山埤水庫上游，現勘私有保安林，尖山埤水庫上方的保安林面積總計八百八十九公頃，其中私有地佔二百廿二公頃，一九四三年劃為保安林，主要是為了保護尖山埤水庫，供應新營製糖廠及蔗田灌溉，近年台糖結束製糖事業，無需該水源灌溉蔗田，保安林編入目的已消失。

李退之表示，為解決私有保安林地主爭取的權益，運用調查數據併同現地狀況啟動審議，事實上，為顧及民眾生活必要，林務局於二○一○年期間召開保安林解除審議委員會，針對既有道路、建物、公共設施等解除保安林，讓民眾日常生活能更加便利。

此外，同時啟動私有保林地可利用限度調查，調查結果將作為後續私有保安林解除的參考。目前林務局依據土地可利用限度查定資料，交通狀況及便利性、土地與水庫集水範圍之距離、土地利用型態、私有保安林位置集中性等標準，已備妥相關資料，考量公益及私有土地正義，擬定私有保安林地分期分區解除處理。

農委會會勘召開說明會

林務局在柳營區旭山村活動中心召開說明會，李退之與私有保安林權利人進行面對面溝通，有在地居民表達希望私有保安林全區一次解除，但須考量環境變化、人民權利及社會公益等因素，以距離尖山埤水庫最遠的區域、交通便捷且土地查定為二至四級坡範圍內的私有土地，優先送至保安林解除審議委員會審議，同時監測解除範圍的環境狀況，經過二至三年，做為第二次檢討解除的依據。