〈南部〉設籍高雄電動汽機車停車費 擬減半

2018-05-16

免徵使用牌照稅 延到2021年底

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市電動汽機車比例仍低，為改善空污，交通局將規劃設籍高雄市的電動汽機車，停車收費至少減半，此外，電動汽機車免徵使用牌照稅，期限也延長到二○二一年底。

截至今年三月底，高雄市機車總數約二○○萬四千餘輛，其中電動機車一萬五千六百餘輛，占比僅○．○○七八％，至於設籍高雄市的小客車總數七十六萬三千餘輛，純電動車更僅有四十九輛。

價格高、充電長 不普及原因

台灣電動汽機車仍不普及的原因，包括價格相對較高、續航里程較短、充電時間長，充電站不如加油站普及等。

據統計，高雄市電動機車充電站大約有二五○個；至於電動汽車充電站，目前一些百貨商場有提供，例如夢時代與特斯拉合作，但市府並未統計全市確切數據。

電動汽機車的碳排放為零，為改善空氣品質，高市府近年祭出加碼補助，其中以二行程機車的減幅最高，從七年前的近六十四萬輛，減少到現在的十九萬餘輛，去年高雄市電動機車新增掛牌數五千多輛，成長幅度是六都最高。

淘汰二行程換購電動車 補助1.5萬

市府各局處今年加速推出電動汽機車的利多，環保局方面，今年持續推出「淘汰二行程機車及新購電動二輪車加碼補助方案」，市民淘汰二行程機車，除環保署補助一千元，另加碼補助一千元，若同時換購電動二輪車，環保局提供最高補助金額一萬五千元。

據了解，高雄市交通局也將祭出利多，目前正研擬停車減免方案，初步決定停車收費至少減半，但只適用於純電動汽機車，不適用於油電混合車，今年內將會正式公告實施，對一萬五千多名電動機車車主將是小確幸。

交通局指出，高雄市的「電動汽車共享系統」也將於五月底正式上路，將在哈瑪星、國賓飯店、市府四維行政中心、左營高鐵、巨蛋等五個點提供二十台電動租賃汽車。

此外，市府已在高雄市使用牌照稅徵收自治條例中訂立電動汽車免稅規定，針對設籍高雄市的電動汽機車，免徵牌照稅期限均延長到二○二一年十二月三十一日。