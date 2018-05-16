〈南部〉台東釋迦銷美 農會擬契作50公頃

2018-05-16

冷凍大目釋迦 美國超市上架

〔記者張存薇／台東報導〕要找出更多元的市場！台東地區農會近日與貿易商合作，將經過特殊技術冷凍的大目釋迦試銷美國超市，頗獲消費者好評，台東地區農會總幹事李建通指出，計畫與農民契作五十公頃，預計八、九月再外銷三百噸果品到美國，而只要符合美國藥檢規範，每公斤收購價將再加五元。

台東縣釋迦種植面積約五千多公頃，鳳梨釋迦外銷中國多年，農業處長許瑞貴表示，除前兩年因尼伯特颱風外銷量略減，今年一到四月已恢復為八千九百卅噸外銷量，產值達七億三千多萬元。

8、9月再銷往美國三百噸

李建通表示，大目釋迦比鳳梨釋迦更不易儲運，多年前曾試過以船運銷往加拿大，但果皮會變黑、賣相不佳，也曾以空運到中國試水溫，成本降不下來，經過兩、三個月與貿易商測試特殊冷凍技術，近日果品在美國加州超市上架，民眾買回去解凍即可吃，果肉、外觀均保持一定水準，消費者反應不錯，也有不少人回購。

他說，觀察大目釋迦在果菜市場的平均批發價格，去年八、九月均價約為每公斤六十元、相對較低，因此預計在今年八、九月再銷美國三百噸，第一期徵求台東市、卑南鄉農友加入契作行列，希望提供符合國際用藥標準的大目釋迦，收購價依據為台北第二果菜市場平均價格，但農民可以省下紙箱、運費、行口仲介等費用，若通過美國藥檢，每公斤再加五元，農民可增加至少兩成收益，洽詢電話：（089）223515。

他強調，為分散市場、並響應新南向政策，多元外銷管道是必須要走的路，未來也希望能銷往新加坡或馬來西亞等國家，農會也在台東市建和地區買了一塊五﹒四分土地，預計將作為釋迦冷鏈大型集貨場。

農友羅重元計畫申請大目釋迦「國際認證」、加入契作，種釋迦卅多年的他說，台東釋迦栽種技術、品質都很好，目前雖然鳳梨釋迦外銷中國穩定，連帶大目釋迦內銷價格也能維持，但萬一中國市場卡住，大目釋迦可能會連帶受影響，要讓產業永續，的確需要開發更多市場。