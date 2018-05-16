〈南部〉鳳頭蒼鷹棲地樹遭砍 居民請命

2018-05-16

未徵收公園預定地嬌客

〔記者吳俊鋒／永康報導〕永康區勝利里一處未徵收的公園預定地內，有保育類的鳳頭蒼鷹築巢，根據觀察，已停留兩年以上，難得的鳥況，住戶們驚喜；但近來現場疑因要開發，林木突然被砍，居民憂心棲息環境遭破壞，向市議員林燕祝陳情，昨天聯手請命，呼籲停止濫伐，也希望政府相關單位協助處理，守護生態。

附近居民周達禮指出，他到現場拍攝、觀察鳳頭蒼鷹已兩年以上，幾乎都是出雙入對，一起在此棲息，還會築巢，繁殖後代，若因為開發、砍樹，而趕跑了保育鳥類，真的很可惜。

林燕祝昨天邀請市府的農業、地政與工務等單位會勘，釐清產權，設法留住公園的林木，搶救生態。除了緊鄰的翡翠大郡社區住戶之外，護樹、保育等團體也到場聲援。

永康勝利里民搶救保護

翡翠大郡徐姓住戶表示，鳳頭蒼鷹的都市適應力很強，人類較容易接近，可進行難得的生態觀察，目前預定地已有四株小葉欖仁等樹木被砍，棲地已岌岌可危，真的要設法保護。

紀錄片導演詹家龍也專程駐點拍攝，希望透過精彩畫面，喚起各界對生態保護的重視。

農業局官員強調，既然現場有鳳頭蒼鷹，一旦出現侵擾、虐待、獵捕、宰殺等行為，被抓到者，根據野生動物保育法，可處一年以下有期徒刑，最高罰金五十萬元。工務局則提到，現址為尚未徵收的「公五」用地，面積十三．七公頃，達三十五筆土地，大多數是私有，共同持分，未取得全部同意前，不能擅自開發。

至於鳳頭蒼鷹棲息處，面積約二．八公頃，共六十五位地主，林燕祝認為，既然尚未分割，且產權也包含公有，不可能全部取得同意，她要求相關局處儘速行文，告知法令規範，守護這片綠林。