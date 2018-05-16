〈南部〉稽查積水容器 6成3孳生孑孓

2018-05-16

登革熱疫情恐一觸即發 環局籲清除

〔記者蔡文居、王俊忠／台南報導〕台南地區因日前梅雨，造成戶外積水容器驟增，登革熱病媒蚊密度指數上升。南市環保局近日稽查積水容器，發現高達六十三％已孳生孑孓，疫情恐一觸即發，環保局籲請市民提高警覺，清除積水容器，以免重蹈二○一五年登革熱大流行的覆轍。

大前年疫情歷年最重 造成112人死亡

台南市在二○一五年登革熱疫情大爆發，成為歷年來最嚴重的「天狗熱災情年」，當年病例數高達二萬二千七百六十例、一一二人死亡，隔年，市府即與中央在台南分別成立登革熱防治中心與國家蚊媒研究中心，全力防治，近三年防疫顯現成效，二○一六年本土病例降到十例、境外移入二十八例；二○一七年無本土病例、境外移入十八例；二○一八年迄今，本土病例零、境外移入四例。

不過，因為最近社區誘卵桶收集到數量較多的蚊卵，顯示蚊蟲活動繁殖力高，加上局部降雨，如環境容器積水未在一週內清除，會爆發大量蚊蟲，這是警訊，包括衛生局及環保局，都請民眾持續仔細清除住家、活動地點周遭的容器積水，避免孳生病媒蚊。

查獲最高罰款六千 今年已告發46件

環保局表示，只要積水容器被查獲孳生孑孓，將依法告發，裁處三千至六千元罰鍰。今年截至昨天為止，針對發現登革熱陽性孳生源已告發四十六件，共裁罰十三萬八千元。其中，居家周圍最多共廿二件、校園十件、空地菜園五件、工地二件，其他則為七件。

另外，衛生局也已針對所轄業務積水容器有孑孓者開出六十五張罰單，希望能與去年一樣達成本土零病例目標。

由於開學後，環保局針對校園執行專案稽查，因此校園呈現的案件比較多， 並不是學校做得不好。一般居家環境及空地菜園、工地仍是最常見的熱點，未覆蓋、覆網的儲水容器高達八成；其中已孳生孑孓的積水容器中，以桶、缸、盆最多，比例達六十三％。

另外，營建工地因經常潮濕、陰暗，也成為另一個孳生病媒蚊的熱點，環保局已列為重點稽查，若查獲病媒蚊孳生源，除了依法告發，並移送工務局裁處停工，絕不寬貸。

環保局表示，該局將持續加強登革熱孳生源稽查，避免疫情爆發，呼籲民眾清除居家內外積水容器，如有發現髒亂點可通報環保局清除，一經查獲孳生孑孓將依法告發。