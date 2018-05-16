〈南部〉岡山鋼鐵強制點交 爆衝突1傷

2018-05-16

〔記者蘇福男／高雄報導〕橋頭地方法院昨對岡山鋼鐵廠舊廠房債權進行強制點交作業，遭到宣稱擁有承租權的男子王大進強力阻撓，王男出動兩百人和怪手佔據廠房並封鎖大門，拍定人也動員上百人捍衛權益，雙方對峙並一度爆發零星衝突，石塊、棍棒齊飛，造成一人受傷，最後優勢警力排除萬難，完成強制點交作業，產權將屬於拍定人陳姓七名商人。

6年歷經6次法拍 遭有心人擋標

岡山鋼鐵位於省道旁，廠區地坪廣達三萬餘坪、廠辦近萬坪，土地資產價值高達數十億元，一九九六年岡山鋼鐵發生財務危機，吸引不同人馬介入處理債權，但都功敗垂成，六年來岡山鋼鐵至少歷經六次法拍，但都遭有心人士擋標。

司法調查確認陳陸民等7人為拍定人

二○一六年七月十五日陳姓七名商人以二十．三億元成功得標，引發王大進人馬不滿，九月八日高雄地方法院人員進行點交，王派人馬強勢阻擋，七名拍定人因此與王男打官司，歷經一年十個月的司法調查勝訴，確認陳陸民等七人為岡山鋼鐵的合法法定拍定人，橋頭地院昨上午前往執行強制點交。

由於雙方各動員近二百人捍衛權益，警方不敢大意，出動四百名警力到場維持秩序，王派人馬盤據鋼鐵廠大門和行政大樓，王大進和律師以擴音器輪番質疑地院的執行命令未蓋印信，程序不合法。

稱有承租權的王男 質疑程序不合法

司法事務官劉博文則當場出示各項文件，一一反駁王宣稱擁有承租權的指控，並指三月二十八日通知王男和拍定人到法院協調，王竟要求拍定人支付四．五億元搬遷費，他說，法院無法認同這種漫天喊價的行徑。

正當王男和劉博文在大門口論戰時，拍定人人馬企圖突圍，從側門進入廠區，雙方隨即爆發第一波衝突，頓時石塊、木棍齊飛，造成一人受傷，大批警方立即趕往維持秩序，雙方形成對峙場面。

司法事務官補完流程 完成強制點交

為了讓王派人馬心服口服，劉博文趕回地院完成執行命令蓋印信流程，約十一時折返岡山鋼鐵廠宣布強制點交，但王派人馬仍不認帳，近百人手勾手排成人牆準備頑抗到底，但在優勢警力盾牌排除下，人牆兵敗如山倒，最後完成強制點交作業。