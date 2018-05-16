〈南部〉黑鷹殉職護師 蔡邑敏家屬盼立紀念碑

2018-05-16

〔記者王秀亭／台東報導〕今年二月五日深夜乘黑鷹直升機、協助蘭嶼病患後送的護理師蔡邑敏，家屬在昨天她殉職百日舉行告別式，蔡母楊秀菁不捨地說，雖與邑敏就此別離，更盼能在蘭嶼設紀念碑，「不要今天公祭、明天忘記。」讓大眾永記此事，不再有無謂的犧牲。

殉職百日舉行告別式

蘭嶼衛生所護理師蔡邑敏搭乘黑鷹直升機，與機上正、副駕駛共六人失事墜海，直到四月十二日殘骸打撈出水，機艙內兩具遺體確認為蔡邑敏及病患家屬黃英蘭，縣內各界昨天紛紛趕來送蔡邑敏最後一程。

蔡邑敏父母特地將邑敏從小到大的生活、工作點滴，整理成影片，在告別式上一一播放，讓參與的民眾更加懷念，會場一角開闢專區，擺放蔡邑敏殉職後，獲頒的總統褒揚令、行政院三等獎章、衛福部獎章、南丁格爾獎等榮耀。

「告別是需要能量的。」蔡母楊秀菁表示，可以在那麼深的海底找到邑敏，讓邑敏回家，雖然不捨，仍要放手，更盼這次蘭嶼黑鷹事件，可以透過立碑，讓社會永記此事，重視離島醫療問題，醫療後送資源不應輕易濫用，造成更多無謂的犧牲。

楊秀菁說，立碑之事期盼各界協助，目前仍在尋覓適合地點，及設置的方式，強調只要有設置空間，無論大小都會接受。

蘭嶼鄉民、蘭恩基金會執行長瑪拉歐斯直言支持家屬立碑的想法，建議鄉公所設法以公共造產方式，打造一個紀念公園，讓鄉民、遊客感受邑敏對蘭嶼的愛，還可讓遊客休憩，進一步支持蘭嶼醫療，而離事發地點不遠的虎頭坡很適合。

台東縣長：會與家屬討論

台東縣長黃健庭雖然認為立碑已不符現在的做法，既然家屬有立碑心願，立碑地點、方式，都會再與家屬討論。