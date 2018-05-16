〈南部〉萬丹泥火山噴發 淹沒一公頃稻作

2018-05-16

〔記者葉永騫／萬丹報導〕屏東萬丹泥火山昨天清晨噴發，這次共出現二個噴發口，噴出的泥漿高度達到二公尺以上，泥漿淹沒了將近一公頃的一期稻作，眼見即將收成的稻作全泡湯，農民欲哭無淚。

農民無法收成 盼政府補助

萬丹泥火山幾乎每年都會噴發一至二次，每次的噴發時間和地點不一定，前幾次都在赤山嚴附近，有時在墓園內，也有在農田裡，還有在土地公廟前，昨天的噴發時間約在清晨的三點左右，噴發口則靠近在萬丹鄉明發種苗場附近的農田，噴發的力量相當大，共出現二個噴發口，噴出的泥漿不斷往外流，淹沒了吳姓農民正準備收割的一期稻作。

吳姓農民表示，昨天清晨發現泥火山噴發時，已經來不及搶收稻作了，只能眼睜睜的看著近一公頃的稻作全部被泥漿淹沒，長達半年來的辛勤工作全都泡湯了，只能趕快通知縣府農業處前往勘災，這次的損失相當慘重，不但稻作的全沒了，還得雇用怪手清理泥漿，以減少農業損失。

三年前也曾經遭到泥火山噴發受損的施姓農民說，萬丹泥火山每年都造成農民損失，政府的補償卻相當少，應該拿出一套處理方式及補助辦法，來減少農民的損失，否則遇到這種天災，農民真的欲哭無淚。

縣府：比照天然災害救助

縣府農業處副處長鄭永裕表示，萬丹泥火山噴發造成的農業損失將比照天然災害救助基準，以專案來救助，每公頃農作現金救助一萬八千元，土地遭到淹沒的損失每公頃五萬元，雖然農民反映稻米預期收入約十一萬元以上，再加上動用怪手等大型機具費用，損失超過二十萬元以上，但縣府只能依照規定提供救助。