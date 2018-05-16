〈台北都會〉陽明公寓「青銀共居」 學生月付3千元住套房

2018-05-16

每月須義務照顧老人20小時

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市陽明老人公寓試辦「青銀共居」，受託經營陽明老人公寓的恆安照護集團董事長胡世賢透露，學生每月必須義務照顧老人二十小時，每人即能以每月三千元、低於周邊租金超過一半的行情居住套房，另外還提供時薪一七○元的工作機會，讓學生賺取生活費。

還可打工 陪伴時薪170元

陽明老人公寓位於陽明山上，去年十二月開辦「青銀共居」方案，開放文化大學學生報名參加，獲選學生每人能以每月三千元居住兩人一間的套房，義務是每月陪伴老人二十個小時。開辦初期吸引十六位文大學生報名申請，經過面試、審核選出八名學生和老人一起居住在同個社區。學生們在三月開始入住，至今已有一個半月的時間。

記者觀察，學生住的套房內有廁所、還有一片落地窗，窗戶打開相當通風，並提供衣櫃、書桌、椅子、床鋪，在下週也將在房間加裝冷氣。學生們也能使用陽明老人公寓的所有設備，包括健身房、博弈室、圖書館、卡拉ＯＫ室等；若想自己煮東西吃，還可以到自炊廚房煮飯，解決在外租套房卻無法煮飯的困擾。

胡世賢說，考量獲選學生大多有學貸壓力，也提供他們打工機會，除了二十小時義務陪伴老人外，額外陪伴老人的時間，以時薪一七○元、高於時薪一四○元基本工資的薪水計算，不僅減輕學生們的經濟壓力，也減低他們在外打工遇到危險的機率。

胡世賢表示，學生剛開始與老人互動相當害羞，但後來與老人們逐步建立起感情，從原本的羞澀到主動給予老人擁抱，相當令人感動，老人們也很開心有年輕人陪伴。胡透露，目前開辦初期有不錯成果，下半年將續辦。