〈台北都會〉賞鳥近咫尺 坪林拱橋旁數百鷺鷥棲息

2018-05-16

4月到9月鳥況最豐富

〔記者翁聿煌／新北報導〕每年四月到九月期間，新北市坪林區坪林拱橋旁矮樹林，會聚集兩、三百隻白鷺鷥、黃頭鷺鷥和夜鷺在此築巢、產卵和育雛，民眾站在橋頭近距離就能觀賞，吸引許多自然生態攝影者到場獵取美景。

「這裡是北台灣最棒的賞鳥景點之一！」在地生態老師楊超銘說，坪林為水源保護區，水質清澈，加上封溪護漁，溪流中魚蝦豐富，鳥兒容易獲得食物來源，在地農友與民眾也不會打擾牠們的生活，讓這群鷺鷥安心在此棲息。

楊超銘表示，這群白鷺鷥和黃頭鷺鷥在台灣境內遷徙，已經連續十多年春季來到坪林覓食、求偶、築巢、產卵、孵化和育雛，小白鷺和黃頭鷺鷥會等到秋天才離開，喜歡攝影的民眾每週報到，有不同的主題可以發揮，近日每逢假日便可看到長鏡頭在拱橋上排整排。

一般民眾沒有長鏡頭或望遠鏡，不用擔心看不清楚，因為矮樹林距離拱橋很近，加上成鳥一點都不怕生，直接以肉眼觀察，仍可仔細掌握牠們的各種樣態。

楊超銘說，觀察鳥類生態就像看到所有父母的辛勞，尤其是雛鳥誕生後不停吵著要吃，鳥爸鳥媽必須輪流捉小魚，再回來耐心餵食，雛鳥們不停尖叫搶著要吃東西，做父母的只好不斷出去找食物，直到餵飽雛鳥為止；日正當中時，他還觀察到成鳥站在巢邊一動也不動，為雛鳥擋太陽，生怕幼鳥被曬傷，果然是天下父母心。

坪林公所安排導覽遊程

坪林區長施明慧指出，坪林區公所今年為民眾安排鳥類、魚類等各種生態的導覽遊程，並有老師隨隊解說，有興趣的民眾可上區公所官網查詢。