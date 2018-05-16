〈台北都會〉公幼「2歲專班」增35班 「3歲專班」明年退場

2018-05-16

公立幼兒園19日啟動招生作業

〔記者周彥妤／台北報導〕育有二至五歲小孩的家長注意了！台北市公立幼兒園即將於十九日啟動「二歲專班」及「三至五歲混齡班」招生作業，北市教育局今年針對「二歲專班」增設卅五班，約增加五百多個名額，實際招生人數將於十八日正式公告，預估二至五歲會有八千多個名額；另外，原有的「三歲專班」也將於明年正式退場。

18日晚間7點公告招生名額

教育局學前教育科股長吳雅萍表示，由於目前公幼仍在辦理特教生報到作業，待結果底定，扣除報到名額後，十八日晚間七時就會於教育局網站公告今年公幼對外招生名額。

今年公幼招收對象資格為：二至五歲幼兒設籍北市或居留北市的外籍、華裔，且與「父母一方」、「直系血親尊親屬」或「監護人」共同設籍於同一戶。

預估2到5歲有8千多個名額

吳雅萍說，北市目前約有近一百五十間公幼、廿三間非營利幼兒園，但不見得所有學校都會開放名額，目前初估招生名額共有八千多人，其中「二歲專班」約近一千二百人，每班以十五名為限，約七十八班；「三至五歲混齡班」則約六千八百人，每班以卅名為限，約六○七班，以先招收五歲為主，再依序招收四、三歲幼兒。

台北市長柯文哲曾喊出公私幼比達七比三，據統計，現階段公私幼比為四十二比五十八，公幼還比私幼少；另外，目前設籍北市二至五歲者，約有十一萬八千人，若以預估開放招生的八千多個名額來看，顯然是「僧多粥少」。

談到今年是否會再搶破頭？教育局坦言，招生名額勢必無法完全滿足公幼需求，但這些設籍者不會統統唸公幼，今年也針對「二歲專班」增設卅五班，除響應北市零至十二歲的「幼教托育愛繼續（一條龍）」政策外，同時也盼能盡力擴增名額，減輕家長經濟負擔。

今年保留10個名額給3歲學童

此外，教育局長曾燦金表示，二○一六年將原有「三歲專班」調整為混齡班，預定三年後退場，因此自下學年度起不再有三歲專班，今年過渡期保留十個名額給三歲學童，明年也將正式取消。