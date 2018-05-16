〈台北都會〉中和新森林公園7月啟用 200私墓為鄰

2018-05-16

費時1年遷走1555墳

〔記者賴筱桐／新北報導〕公墓變公園！新北市政府二○一六年起辦理中和第六公墓遷葬作業，費時一年遷走一千五百多門墳墓，基地與員山公園整併，打造面積二．九公頃的「中和新森林公園」，預計七月啟用，園內建置卅五公尺長的磨石子溜滑梯，可望成為兒童玩樂新天堂。不過，南側仍有大片私人墓地未遷移，公園與「夜總會」毗鄰，民眾譏是「恐怖樂園」。

私墓將由地主協調

工務局新建工程處處長詹榮鋒表示，園區南側仍有約兩公頃私有土地，因權屬複雜，若要徵收土地，需花費超過九億元，現階段請地主自行協調遷葬。

民政局長江俊霆指出，近來環保意識抬頭，傳統殯葬風俗改變，都會區墓地不符合現代城市景觀，且市區地狹人稠，缺乏公園綠地，中和第六公墓佔地一．七公頃，緊鄰員山公園及國防管理學院，市府遷走一五五五門墳墓，整併員山公園，打造「中和新森林公園」。

詹榮鋒說，園區以分齡分層概念配置林間活動區、體健休憩區及複合地景式遊戲區，運用地形規劃大面積滑草坡，打造卅五公尺長的磨石子溜滑梯，增設藤蔓造型鞦韆、蝴蝶與螞蟻造型入口意象、賞景蝶類廣場，並設置攀爬牆、隧道攀爬網、滑索、旋轉盤、地景沙坑等設施，預計六月完工，最快七月啟用。

市議員林秀惠質疑，市府遷葬作業只做半套，新闢公園周邊仍有一、二百門私墓未遷，土地使用分區為公園用地，以後民眾到公園休憩、運動，緊鄰「夜總會」，心裡感覺會「毛毛的」，觀感不佳，雖然市府允諾未來空間會做區隔，但長遠而言遷葬才符合社會趨勢，她建議透過「以地易地」（容積移轉）的方式執行，並盡快進行都市計畫變更。

殯葬處長黃秀川解釋，因私墓屬私人土地，須由地主與墓主協議遷葬，若涉及私權糾紛，建議請法院裁處，市府暫不納入遷葬計畫。