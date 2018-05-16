〈北部〉羅東壽園山谷藏污 怪手挖出廢棄物

2018-05-16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣議長陳文昌指控羅東壽園（羅東鎮立殯葬管理所）在園區傾倒大量廢棄土方，並就地掩埋意圖湮滅事證，怪手昨進場開挖，挖出棺木蓋板等廢棄物，環保局派員採樣帶回化驗。園方回應，配合調查，絕無不法。

環局挖出棺木蓋板、墓碑碎塊

羅東壽園位在冬山鄉大進村，鄰近三星鄉大隱村，三星鄉代會主席陳文新、冬山鄉代林峻輔等兩鄉村民數十人，昨齊聚羅東壽園關切開挖情形。大進村長藍細川說，壽園若傾倒事業廢棄物，勢必影響當地水源，擔心污染，村民人心惶惶，園方必須給個交代。

挖土機在羅東壽園火化場旁山谷開挖五個地點，挖出棺木蓋板、墓碑碎塊、磚瓦、白色灰燼，其中兩處發現灰燼，環保局人員到場採樣，函請羅東鎮公所提供壽園的廢棄物清理流向資料，釐清相關細節。

殯葬所澄清：施工暫置非濫倒

陳文昌說，羅東壽園廢棄物運到火化場旁山谷傾倒，經長年累月不知堆放多少數量，主管機關應要求限期改善，必要時對壽園第二座納骨塔新建工程撤照，檢調單位也要介入調查。

羅東鎮立殯葬管理所所長朱昭安澄清，被挖出的棺木蓋板是遭人棄置，園方將深入調查，一併加強管理；至於開挖地點的廢棄土方，在園區啟動第二座納骨塔新建工程後暫置於此，不是濫倒，更無不法。

違廢清法 包商收2張各6千元罰單

環保局說，羅東壽園第二座納骨塔新建工程已開始整地，承包商未在開工前檢具「廢棄物清理計畫書」送交環保局審查，且現場營建混合物堆置貯存不符合規定，因違反廢棄物清理法，包商被開兩張罰單，每張六千元罰款。

至於壽園產出的廢棄物種類及清理流向，環保局已請羅東鎮公所出示資料協助清查，後續作為要等採樣樣本檢驗結果出爐另作處置。