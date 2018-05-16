〈北部〉慈濟援建6校缺「內裝」教部再補助5000萬

2018-05-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕慈濟基金會耗資近七億元援建花蓮六所中小學新建校舍，去年十月聯合啟用，由於慈濟基金會主管機關為衛生福利部，經費不能用於校舍內的教學設施。花蓮縣教育處表示，教育部繼去年補助二千四百多萬元，上月再全額核定五千零廿五萬元，沒有刪除經費，目前各校正著手發包作業中，最快今年底可完成。

包括國風國中、化仁國中、玉里國中、佳民國小、明義國小、中原國小六校，一○五年二月由慈濟出資興建校舍，去年八月底完工取得使用執照，不過新校舍內仍缺乏教學器材，總經費缺口超過六千萬元。為避免學校新學年開學開天窗，去年國教署先核定二千四百一十七萬元，包括縣府自籌二百四十四萬元分配各校，仍堪用的設備如投影機、課桌椅等都繼續使用，不堪使用才新購。

花蓮縣府教育處表示，針對各校設備不足的部份，教育處共提出五○二四萬餘元，向國發會申請花東基金補助，獲花東基金補助三七六八萬元（七十五％）、教育部補助七五四萬元（十五％），縣府自籌五○三萬元（十％），總經費五○二五萬元的「花蓮縣校園希望工程」計畫已於上月全額核定。

教育處教育設施科長盧谷砳樂說，佳民國小經費缺口僅一百多萬元，已於去年補助；餘五所學校中，以明義國小的二九五四萬餘元最高，將分二年完成，預計今年完成音樂班專科教室的鋼琴琴房內裝、隔音牆、練習室空調及可容納二百八十人的演藝廳空調；明年做演藝廳內裝、綜合球場等。

玉里國中獲補助一○三六萬元，今年將裝設多功能活動中心的座椅、活動看台、室外照明；明年則進行東西側校舍改建補使照等。

其他包括國風國中五百四十四萬元（視聽教室、電腦教室）、中原國小三百四十一萬元（專科教室、多功能活動中心空調）、化仁國中一百四十八萬元（學生宿舍），預計今年底前完工使用。