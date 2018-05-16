〈北部〉40戰車登2艦 漢光34演習跨區增援

2018-05-16

〔記者游太郎／花蓮報導〕漢光卅四號演習實兵演練即將展開，海軍昨天出動二艘戰車登陸艦（中平艦及高雄艦），載運陸軍花東防衛指揮部戰車營戰車至南部，由於載運規模較去年漢光卅三號演習增援澎湖的一個戰車連還大，格外引起注目。

去年漢光卅三號演習期間，國防部首次演練海軍戰車登陸艦載運陸軍裝甲旅一個戰車連的兵力，共十四輛M60A3戰車，以全裝、全員方式，由左營軍港登艦，登陸澎湖執行跨海增援作戰，昨天海軍出動二艘登陸艦，載運花防部戰車營近四十輛M60A3戰車及M-88A1救濟車，準備載往左營軍港，規模為歷年罕見，戰、甲車停在碼頭旁的壯觀場面，一早即吸引大批民眾圍觀。

實兵演練？陸軍官員低調

陸軍官員對是否為漢光演習實兵演練相當低調，但透露這是跨區增援的標準作業程序，不一定要漢光演習期間才實施，從去年開始，已開始測試這個海上運輸模式，規模也從一個連，逐漸擴增到今年一整個營。

官員說，以往花東地區被劃為第二作戰區，受地形阻隔、限制，必須獨立作戰，戰車部隊至南測中心實施基地訓練時，必須以板車載運的陸路運輸方式，但因為路途遙遠，且過程曾發生戰車滑落意外，在安全及作戰需求下，國防部要求由海軍負責協助載運，東部作戰區不再是獨立作戰性質，透過海、空軍協助載運人員、作戰裝備及物資，增援選項將逐步充實及擴大，必要時也可增援其他作戰區。

這項代號為「迪化五號」的演練，從勤前教育、裝備檢查、警戒標線及管制引導，透過各組人員分工執行，由於海水潮差逾一米六，現場充斥急促的口哨警戒聲響，所幸在海軍協助下，順利在預定時間內完成裝載任務。