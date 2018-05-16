〈北部〉暫定古蹟陳愷悌古厝遭拆 苗縣府將提告

2018-05-16

最高處5年徒刑、併科2000萬罰金

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮、近百年歷史的陳愷悌古厝，在地方文史工作者奔走下，本月十一日苗栗縣府文化觀光局將其列為暫定古蹟，但傳出後代屋主因要出售，十三日在無預警之下，突拆除這棟全台少見的大型巴洛克式建築，文觀局將依文化資產保存法向屋主提告，最高可處五年徒刑、得併科兩千萬元罰金。

近百年歷史 少見巴洛克式建築

陳愷悌為後龍早年仕紳，一九五一年以最高票當選首屆苗栗縣議會議長，其故居採中台灣少見的巴洛克式建築，高兩層樓， 含庭院共四百多坪。

陳家古厝近年屢傳出售風聲，去年六月地方人士便向苗縣府提議盡速進入古蹟審議程序，但苗縣府文觀局稱，因陳家古厝屬私人產權，再加上無法聯繫到所有權人，直至最近發現屋主疑有拆除行動時，才緊急啟動審議機制。

所有權人稱不知被列暫定古蹟

文觀局原邀集審議委員於昨天要到場現勘，五月十一日即通知陳家第三代屋主須到場，但屋主隨即於五月十三日，無預警將古厝拆除，直至文觀局人員到場時僅剩滿地殘磚碎瓦。

縣府封閉現場 禁止後續拆除

但陳家古厝第三代所有權人之一推稱，因老屋頹圮漏水，難以維護修繕，故將出售。拆除時並未收到古蹟審議通知，不知被列為暫定古蹟。

文觀局則認為，依文資法第廿條規定，只要進入審議程序便屬於暫定古蹟；十一日就已向屋主通知十五日須到場現勘，屋主應知被列為暫定古蹟不得擅動，將向所有權人提告毀損暫定古蹟，依文資法第一○三條第一項第二款，最高可處五年徒刑、得併科兩千萬元罰金，並封閉現場，禁止後續拆除行動。

地方耆老回憶，陳家古厝仿歐洲特有的階梯狀洋樓建造，內部則使用珍貴福州木作為梁柱，無論在美觀或安全性皆非常考究，至今已九十幾年歷史。一九三五年關刀山地震時，後龍地區民宅幾乎全毀，陳愷悌還開放洋樓及庭院供災民暫居，令老一輩的後龍人都非常感念，如今遭後代拆除，讓人不勝唏噓。