〈北部〉《桃園》提前摸沙包落榜 清潔隊考生：查無規則

2018-05-16

環局週五公布複查結果

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府環境保護局招考儲備清潔隊員風波不斷，昨公布三○一名錄取者名單，一般隊員組分數須達九十一．三五分才可錄取。但有王姓女考生投訴，裁判認定她在體能測試背沙包折返跑時，因「提前摸沙包」違規，成績以零分計算而「落榜」；對此，環保局環境清潔稽查大隊長羅文林表示，將比對影像資料及考試規則，週五公布複查結果。

王姓考生說，當天考試她站在第六跑道，為搶快她儘量將身體壓低，鳴槍後以最快速度扛起沙包衝出，結果跑出十四秒二（獲六十三分），依五十％比率換算分數為三十一．五分，加上第一階段的六十分，總分為九十一．五分，但裁判疑因監看角度問題，認為她提前觸摸沙包，判為零分，但事後她查看考試規則，並未記載提前觸碰沙包以零分計；羅文林說，如確定未有明確違規事實，會依規定計算分數，同額錄取，並強調不會因此影響其餘錄取者的權益。

錄取301人 有13位是碩士

環保局招考儲備清潔隊員，因月薪上看三萬一千元，吸引五六○七人報名。環保局長沈志修指出，共有三○一位考生通過兩階段測驗成為儲備清潔隊員，錄取者均為桃園市籍，六成具備大專以上學歷，平均年齡卅歲，有十三人具碩士學位，前四十名錄取者可於今年八月上工。

沈志修說，第一階段有一九○九人達六十分最低錄取門檻，第二階段體能測試，男女各需負重十五及八公斤沙包折返跑六十公尺，一般考生在沒有加分情況，男女各約得跑出十三秒二及十四秒二才能錄取，最後錄取三○一人，錄取率為五．三％，競爭激烈。

沈志修說，每年將有八十到一百名清潔隊員退休，此次招考錄取三○一名儲備清潔隊員，包含一般組二七○名、原民組廿名及身障組十一名，將視各區中隊隊員退（離）職狀況，按成績高低依序於三年內進用。