〈北部〉《桃園》草漯重劃區廢棄物 地主須付2億清理費

2018-05-16

議員批 要地主買單不合理

〔記者陳昀／桃園報導〕觀音區草漯（音同踏）市地重劃區內舊有華棋土資場，四年前被發現非法堆置七萬多噸有污染疑慮的事業廢棄物，經完成清除後、市府環保局去年解除列管；但市府去年執行整體開發工程時又挖出不少廢棄物，清理費用估計高達兩億元。市議員吳宗憲昨天質詢指出，市府去年才說沒問題而解除列管，後來發現又有問題，卻叫地主買單，很不合理。

市長：依法仍由地主清理

市府環保局長沈志修表示，舊華棋土資場地面堆置的有害廢棄物二○一四年就已清除，去年環保局開挖十處抽查沒有發現污染，因此解除列管。市長鄭文燦則說，開發公共建設時，若發現土地上有私人地主過去默許或合意讓他人回填的廢棄物，依法仍由地主自行清理，公共工程普遍都是這樣處理。

議員曾要求徹查 未獲回應

吳宗憲去年五月曾就草漯重劃區污染問題質詢環保局，擔心有害重金屬物質殘留，未來分到受污染土地的人會「很衰」，要求環保局徹查，也曾質疑環保局開挖抽查面積不足，應該改進。對於去年底開挖時又挖到廢棄物，吳表示難以接受，昨天在市議會究責說，「我以前就說還有，你們都不理我！」

全案依廢棄物清理法處理

沈志修解釋，環保局很難掌握地底下的情形，先前已開挖十處抽查，且部分地主先前在私人土地設置圍籬，市府無權進入開挖，但後續開挖過程中若發現廢棄物，將依廢棄物清理法等相關法規要求土地所有人負起清理責任。

工務局長黃治峯說，開發過程中有挖到部分廢棄物及土石方，初估清理費要兩億元，後續還會持續鑽探、掌握地底堆置廢棄物情形；地政局長陳錫禎表示，草漯重劃區的廢棄物目前已經清理完畢，將要求行為人或地主負起清除的相關費用。

鄭文燦說，華棋土資場早已被撤照，二○一四年四月地面上的事業廢棄物也已清理完畢，該處土壤污染可以說是歷史問題，但地主有管理責任，過去也曾收取租金，「稱不上是無辜」，由地主負責清理是天經地義的事。