〈北部〉花東旅遊推自主門戶 觀光局祭3箭

2018-05-16

〔記者王錦義／花蓮報導〕花東旅遊過去長期依賴中客，地方政府沒有行銷出自己的花東觀光特色，在這波中國緊縮中客團的情形下受到不少衝擊，行政院東部聯合服務中心與交通部共同研議，經花東地區發展推動小組決議，歷時二年發想與研議，終於確定通過由交通部觀光局辦理執行「花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」。

包機補貼、創意遊程、整合行銷

行政院東部聯合服務中心指出，系列計畫「包機補貼」、「創意遊程」、「整合行銷」多箭齊發，將培養花東機場作為國際旅客進出門戶，提高旅客花東旅遊便利性、提出嶄新遊程、針對客源國整合行銷。

東服副執行長李旭寧說，花東是台灣最具觀光資源的地區，絕對有資格成為旅客前往台灣的旅遊主菜，不該長期淪為環島行程的附屬。東服中心特別重視觀光「整合」面向，包含「行銷」與「遊程」兩大區塊，所屬的三個子計畫：「花東創意遊程設計競賽」、「花東產業輔導暨參展行銷」、「花東整合行銷宣傳」均已於日前完成招標，準備執行。

李旭寧說，綜觀花東觀光現況，可參考日本二線城市的崛起，以「定期包機補助計畫」利用地區機場作為國際門戶，在航線推廣期提供實質補貼，配合國際行銷加強力度。花東兩地都有機場，跑道長度也足供廉航客機起降，在適當補貼誘因下，應能建立花東國際通道，選定航程四小時內地區為目標市場，達到國際觀光客以花東兩地機場起降，降低北迴鐵路瓶頸效應，讓境外旅客直抵花東進行旅遊，航線透過獎助方式培養客源，待市場穩健發展可轉型定期航班。

「花東創意遊程設計競賽」則廣邀國內外產、學界團隊參賽，以民間創意創造更多元、新穎的旅行遊程。

台鐵專列、藍色公路運具多樣性

「花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」以「包機補貼」讓國際旅客以花東為進出門戶，不受限花東先天聯外交通瓶頸；以「創意遊程」鼓勵發想、開發花東潛力景點，以嶄新路線吸引旅客多次到訪；以「整合行銷」將完整旅遊商品鎖定客源國直接行銷，不再流於印象式的宣傳。

李旭寧強調，加上「台鐵觀光專列」與「藍色公路」兩計畫，觀光專列不會排擠本地鐵路需求，也可滿足旅客交通所需的雙贏局面；藍色公路則鼓勵包裝花東海上運具遊程，增加旅遊選擇多樣性。