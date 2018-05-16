〈北部〉後龍溪變「牛奶水」 民疑中興工業區偷排

2018-05-16

地方憂心水質遭污染 殃及農作

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣中興工業區位處後龍溪河畔，居民多次於週末傍晚，發現工業區旁河段，出現「牛奶水」或「泡沫水」，懷疑區內工廠偷排廢水。因後龍溪為銅鑼、公館、苗栗、頭屋、後龍等鄉鎮市的主要灌溉系統，地方憂心水質遭污染，也殃及農作。

苗縣府日前採樣 掌握特定廠商

苗縣府環保局秘書蔡政勳表示，環保局於十一日與水利署二河局等單位前往會勘，當天在工業區北區的廢水排放口，確實發現水質白濁，當下也採集化驗，主要屬介面活性劑，也就是俗稱清潔劑造成，因水體已蓄積多日，又混有其他成分，無法以此為證，對可疑廠商開罰；但中興工業區內，有十九家廠商為環保局列管的水污染防治對象，環保局都已逐一查核，依據現場採集的水質比對，基本上已掌握特定廠商。

四月中旬至今 已有三業者被罰

蔡政勳表示，縣內各工業區廢水排放，都為環保局重點稽查工作項目，中興工業區於四月中旬到昨天，已有三家違反水污染防治法被罰，罰款金額將視情節而定，兩家為排放水質不符標準、一家為不符合排放水操作許可；呼籲民眾若發現可疑污染，可撥打免付費公害陳情專線：0800-066666，或037-558558＃8苗縣府環保局。

兩年前，有處理事業廢棄物的廠商，欲在銅鑼中興工業區設立焚化爐，經地方組自救會抗爭，廠商撤回申請；自救會成員將對銅鑼環境的關心拓及全縣，組成「反毒抗爐委員會」；該委員會於今年四月間，發現中興工業區北區下水道的兩處排放口，出現「牛奶水」或「泡沫水」，懷疑工業區內廠商偷排有毒的事業廢棄水，行文水利署二河局、苗縣府環保局等單位，於五月十一日會勘。

委員會指出，因後龍溪流經銅鑼、公館、造橋、苗栗、頭屋、後龍等鄉鎮市，為上述地區主要灌溉用水，也憂心地方農作，長期受污水影響，也恐對人體產生危害。

蔡政勳說，涉排廠商行徑，已不符合放流水排放程序要求，但因排放水經大量河水稀釋及土石過濾，應該不會對農作物產生立即危害；不過，環保局對不肖廠商的偷排行為，會持續追蹤掌握。