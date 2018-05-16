〈北部〉麻疹無人再發病 桃市暫解警報

2018-05-16

至四月底 確診10人、追蹤千餘人

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市三月底發現第一起麻疹確診個案，至四月底累計確診十人、追蹤一○五九人，市府衛生局昨天公布，四月底之後就沒有新增感染者，被追蹤的接觸者也都已度過發病期，確定疫情告一段落。

衛生局說，國內今年有廿四起麻疹確診個案，桃園市就達十起，接觸者有一○五九人；確診個案有四人為廿至廿九歲，四人為卅至卅九歲，另二人為四十至四十九歲。

衛生局疾病管制科科長陳效君表示，桃園市的麻疹確診個案，有二人分別曾前往澳門、泰國旅遊，為境外移入，其餘八人是接觸感染，經過追蹤控制，四月底後就未新增感染者。

陳效君指出，台灣民眾年滿一歲時就會施打麻疹疫苗、五歲再補一劑，疫苗至少有廿年效力，但會隨年紀或身體狀況持續減弱，而一九七六年台灣曾大規模流行麻疹，感染者痊癒後會自然產生抗體，因此四十歲以上的民眾感染風險不高；相對之下，廿歲至四十歲民眾感染的風險較高，若要前往麻疹流行地區，最好先到醫院評估是否需要補打疫苗。

東南亞仍有零星疫情

衛生局也呼籲，部分東南亞國家目前仍有零星麻疹疫情，未滿一歲及未接種疫苗的幼童應避免前往，而一歲至五歲幼童可至衛生所或合約院所接種公費疫苗；不確定是否感染過的中壯年人，或擔心抗體漸少的青年族群，若要前往麻疹流行地區，可先到醫院的旅遊醫學門診評估接種需求，並於返國後自主健康管理十八天。

相關資訊可至疾管署全球資訊網「麻疹專區」查詢，也可撥打免付費防疫專線1922，或0800-001-922。