〈中部〉沙鹿中山路年年淹 7月底整治開工

2018-05-16

原105年施工 因管線問題延宕

〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿區鹿寮商圈前的中山路年年遇雨則淹，民眾形容是「小雨小淹、大雨大淹」；市府水利局長周廷彰表示，原預定一○五年就要進行沙鹿鹿寮中山路雨水下水道改善工程，但因當地部分公共事業管線遷移障礙，導致工程需要修改，目前水利局已重新規劃方案，也完成現地管線調查、試挖探勘，預計細部計畫完成後，七月底前可開工，工期為一百廿個工作天，工程經費約一千萬元，預計年底前可解決中山路淹水問題。

沙鹿鹿寮地區位於大肚山西側山麓，北接清水、東鄰梧棲，每逢雨季來臨，常衍生道路淹水。地方民眾盛傳，當地水溝都是斷頭溝，只要下雨，山坡順流而來的水根本無法排出，很快就淹到中山路，縣市合併後，聽說市府要把下游排水做好，但只聞樓梯響；市民王先生說，沙鹿很多地方都會淹水，如果連鹿寮中山路這種地方小排水系統都做不好，民眾怎會相信市府有決心解決沙鹿淹水問題。

市議員楊典忠表示，沙鹿區中山路從長春路到光大路段，由於缺少完整排水系統，幾乎每年颱風季節都會發生「水淹道路」的情況，解決問題要找方法，不是找理由，民眾要的是把淹水問題改善，鹿寮中山路淹水問題從省府時代拖到現在，他要求水利局長，今年底前務必要把淹水問題解決。

工期4個月 年底解決淹水問題

周廷彰說，沙鹿區中山路永安巷一帶，因東邊山坡地表逕流順地勢往西流至坡地與平地交界處之中山路，加上側溝排水不順，水流回堵，導致中山路永安巷附近較低窪處淹水。目前水利局已重新規劃方案，七月底前開工，工期為一百廿個工作天，工程經費約一千萬元。