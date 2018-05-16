〈中部〉端午節未到 豬價漲近2成

2018-05-16

〔記者陳冠備／溪湖報導〕端午節還有一個月，豬肉怎麼先漲了！彰化有民眾近日到傳統市場購買豬肉，發現豬肉價格上漲，質疑豬隻不是產量過剩，怎會不跌反漲？彰化肉品市場表示，政府為穩定豬價，從上月啟動收購超重毛豬（一百卅五公斤以上）計畫，目前每公斤拍賣豬價已來到七十一元上下，比上個月平均五十八元上漲近二成，回歸正常豬價，預計到端午節前，價格應不會再明顯暴漲。

國內今年毛豬價格從農曆春節後一路滑落，最高下跌二成以上，農委會從四月間啟動收購凍存措施，針對體重一百卅五公斤以上的豬隻，以每公斤五十五元收購，預計收購一萬五千隻，讓價格回到每公斤七十一元，豬農也露出久違的笑容。

但豬價悄悄漲，有民眾到傳統零售市場購買豬肉才知道，李姓家庭主婦表示，上個月買三層肉要滷爌肉，當時每台斤才約一百廿元，近日再去買竟漲到一百卅元，認為豬價不是很低，怎麼一下喊漲，擔心端午節快到了，豬價會再上漲。

回歸正常豬價 豬價可望穩定

彰化肉品市場總經理黃滄雲表示，農委會啟動收購之後，豬價已從均價五十八元漲到六十五元，近日溫度飆升，仔豬育成率下降，PED（豬下痢）疫情恐增加情況下，豬農又開始惜售，也是造成近日豬價攀升的原因。

「豬價應能穩定到端午節。」黃滄雲表指出，去年瘋狂高價的現象今年應不會再發生，農委會已把收購過肥的豬隻屠宰凍存，以調節市場價格，從目前豬隻都能穩定供應下，豬價六十八至七十一元都屬正常價格，請民眾不用擔心。