〈中部〉「499之亂」勞檢 孕婦逾夜間10時下班

2018-05-16

〔記者林宜樟、丁偉杰、詹士弘／綜合報導〕嘉義縣社會局昨天下午對中華電信提出四九九元犀利通信網路吃到飽方案進行勞動檢查，發現朴子市朴子服務中心一名卅一歲宏華國際股份有限公司懷孕員工，下班打卡時間超過晚上十點，疑違反勞動基準法第四十九條第五項女性夜間工作規定，已請宏華公司陳述意見。

中華電信朴子中心 疑違法

嘉縣社會局昨抽查朴子市的中華電信、子公司宏華國際股份有限公司、台灣大哥大等三家電信業者，其中在中華電信朴子服務中心工作的宏華公司懷孕員工打卡下班時間涉違反勞基法；社會局勞資關係科長林俊傑說，員工打卡時間超過法定時間十五分鐘，是已無工作下班時延遲打卡或有其他情形，將請該公司陳述，若調查後確實違法，可處九萬元以上四十五萬元以下罰鍰。

嘉市府接獲兩件申訴案

嘉義市政府社會處勞工科接獲兩件申訴案，指中華電信為消化排隊人潮，員工超時工作，昨前往中興路、中山路兩家門市勞動檢查；市府社會處勞工科長黃浩君說，勞基法規定一天上班八小時，加班上限四小時，所以最多只能上班十二小時，初步檢視兩門市出勤紀錄，發現部分員工可能有超時出勤情形，是否違反勞基法待詳查。

雲林勞檢 均符合規定

電信四九九之亂，雲林縣府勞工局連續兩天主動派員稽查勞動檢查，調閱員工上班紀錄，經檢查尚無違反七休一及一天工作不得超過十二小時規定，也未接獲有中華電信員工申訴情事。

雲林縣府勞工處長張世忠表示，近日因電信業者推出促銷方案，致衍生亂象，勞工處主動派員稽查，目前均符合勞基法規定。