〈中部〉75歲翁心跳停止60分鐘 CPR接力救回

2018-05-16

〔記者詹士弘／雲林報導〕心跳停止六十分鐘，志工、消防局高級救護技術員及醫師合力將心臟病患者從鬼門關搶救回來！

志工、救護員加醫師 合力救人

七十五歲的陳萬得患有心臟病，上月與妻子魏秋琴一起參加法會，服藥後仍感身體不適，妻子攙扶他準備搭車就醫，陳萬得突然倒下，一旁的志工趕緊為他施行心肺復甦術（ＣＰＲ）、叫救護車，急救團隊接力把老翁從鬼門關前搶救回來；台大雲林分院副院長馬惠明表示，心跳停止六十分鐘能康復出院，在醫學上相當罕見。

志工鄧雅芳與丁心愉進行整整十二分鐘的ＣＰＲ，中間手不曾停歇，直到消防局高級救護技術員戴至隆及蔡睿青抵達，才換手急救，雖然救護車上人手不足，所幸配有自動ＣＰＲ機，由戴至隆在車上獨自操作，期間為患者電擊六次、注射五支強心針，抵達台大雲林分院時，陳萬得仍未恢復心跳，改由醫護人員接手急救。

魏秋琴表示，當時先生的心跳已經停止近六十分鐘，醫護人員詢問她是否要放棄急救或使用葉克膜，但也告知可能會變成植物人，她不想讓先生受苦，決定放棄急救，就在兒子簽署放棄急救同意書時，先生的心跳終於恢復。

醫生︰急救環節相扣無耽誤

馬惠明表示，陳萬得已經七十五歲，心跳停止超過六十分鐘，沒有使用葉克膜能恢復心跳，相當罕見，全部歸功於相關的急救環節一刻都沒有耽誤。

陳萬得已在體內放置去顫器，目前恢復良好，康復出院，可以自己步行，他感謝為他急救的志工、救護人員及醫療團隊，更感恩能劫難重生，未來也會用一己之力幫助更多人，回饋社會。