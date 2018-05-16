〈中部〉捷運綠線未通車先聘人 市府：需專業接手

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線目前整體進度達七十六．七四％，將於二○二○年全線通車，未來由台中捷運公司負責營運，該公司目前已進用六十四人，今年還將招聘一百九十二人，遭市議員質疑捷運綠線尚未通車，為何需要這麼多人力；市府交通局長王義川表示，為了從台北捷運工程局接手捷運綠線，需有專業人員對接，目前聘用人力多半從北捷、高捷、台鐵、高鐵等處跳槽而來。
2020年通車 今年人事費編列1.5億
議員楊正中指出，台中捷運公司資本額十億元，捷運綠線尚未通車，今年人事費就編列一．五億元，到二○二○年人事費累計達六億元，已經吃掉三分之二的資本額。
議員李天生、何敏誠、段緯宇、陳淑華、蔡雅玲則指出，市民更關心捷運綠線營運效益、何時能搭乘及如何與公車整合。
今年起 與北捷局陸續進行交接
王義川指出，捷運綠線工程由台北捷運工程局施作，台中捷運公司今年起將與北捷局進行交接，北捷局要先幫中捷公司訓練，需要專業人員，所以進用人員多數來自北捷、桃捷、高捷、台鐵及高鐵公司，具軌道運輸的專業與經驗，將可與北捷局做專業對接。另外，二○二○年全線通車時，所有十八個車站皆可搭乘，交通局也將規劃以捷運站為中心，前後十分鐘車程的接駁公車。
對於未來營運計畫，台中捷運公司董事長蔡岡廷表示，目前高鐵台中站每日運量為六．五萬人，其中一萬人轉乘台鐵，捷運公司盼可吸納其餘五．五萬人；而與捷運綠線共站的台鐵大慶站，每日約有二至三萬名旅客，也是捷運綠線的客源；另外，台灣大道與文心路口的G9站，未來會與捷運藍線交會，該站距離市府八百公尺，距離大遠百與新光三越僅三百公尺，乘客可透過連通道轉乘或到達目的地。