〈中部〉中巴走中橫便道 擬限時段開放

2018-05-16

全程24公里 昨進行中巴通行測試

〔記者歐素美／台中報導〕公路總局與市府合組「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」，昨進行中型巴士通行中橫便道測試，在時速廿五公里的限速下，不論是駕駛及乘客都表示，行駛過程平順；市府交通局表示，因部分路段尚未設置護欄，搭乘會有壓迫感，希望公路總局改善；目前公路總局較傾向依現有管制時間開放中巴通行中橫便道，實際施行方案預計年底前才能揭曉。

公路總局昨進行中巴通行中橫便道測試，豐原客運找來廿五人座的中型巴士，公路總局也找來十七人座的中巴一起進行測試，市府交通局副局長馮輝昇、豐原客運副總黃朝清及公路總局人員等都是乘客。

仍有落石、部份路段無法會車

中橫便道谷關管制站至德基管制站，全程廿四公里，通行車輛高度限制三．五公尺以下，因路寬及轉彎半徑的限制，昨限制最高時速廿五公里，車輛並需保持廿公尺距離，兩輛中巴同時行駛測試，沿途有多處護欄改善工程、明隧道新建工程及零星改善工程，十七．一公里處並有鋼橋新建工程；在八．四公里處急下坡轉彎無法會車路段，公路總局並特別觀察中巴經過情形。

公路總局第二區養護工程處長陳嘉盈表示，在限速廿五公里的情況下，中巴行駛中橫便道還算平順，但仍有落石，還是要檢視一下路況再開放通行；市府交通局副局長馮輝昇則表示，部分路段未設護欄，坐在外側的乘客緊鄰懸崖易產生恐懼感，希望公路總局改善。

實際施行方案 預計年底揭曉

雖然市府之前希望能開放中巴自由行駛中橫便道，梨山居民則希望採取「單進雙出」方式，但公路總局人員表示，中橫便道仍有落石且多處無法會車，今年七月改善工程告一段落後，後續仍有邊坡保護等工程要施作，工期還約需兩年，若開放自由進出，工程將無法進行，傾向依現有管制時間，每天早中晚三班次開放通行，日後再調整。

不過，中橫便道是否開放乙類大客車（中型巴士）通行，公路總局將委託顧問公司收集駕駛及搭乘人員的問卷，如舒適度、視野、道路安全性、是否適合站票、過彎速度及便道仍需加強改善的地方等意見，彙整後提「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」討論，六月進行期中報告，九月期末報告，再報行政院核定，實際施行方案預計年底才能揭曉。