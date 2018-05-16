〈中部〉申辦499 30多頂安全帽排隊

2018-05-16

網友：本月奇觀 老外：不可思議

〔記者湯世名／彰化報導〕奇觀！中華電信「499方案」造成各地營運處湧入人潮，昨天彰化縣中華電信花壇服務中心更出現一整排安全帽置放在地面「排隊」，有民眾拍照服務中心開門營業的五分鐘前滿是安全帽，五分鐘後鐵捲門拉起則是民眾戴上安全帽排隊畫面，PO網後引發熱議，還有網友仔細算過，共有卅多頂安全帽，直呼：「真誇張！」

有網友在臉書社團「花壇人俱樂部」（https://www.facebook.com/groups/huatan/）上傳兩張民眾在排隊辦中華電信專案的照片，其中一張是昨天上午八點半中華電信花壇服務中心開門營業的五鐘前，有三十多頂安全帽與多個塑膠椅排隊占位；另一張是同一張照片與五分鐘後即將拉開鐵捲門營業之際，安全帽的主人紛紛現身，乖乖排隊的前後相對照。

「這景象太妙了！」網友說，這算是本月的奇觀，之前搶衛生紙，現在搶辦門號；有路過的老外看到安全帽大排長龍的景象時也傻眼，直呼不可思議。

為何使用安全帽來代替排隊？原來是昨天彰化天氣晴朗，氣溫一度高達攝氏卅度，騎機車前來排隊的民眾為避免日曬，紛紛脫下安全帽排隊，躲在一旁樹下乘涼，等開門時間一到，才離開樹蔭排隊申辦，因此才會出現卅多頂安全帽大排長龍的奇觀。

對於熱到用安全帽大排長龍一事，中華電信彰化營運處對想申辦的民眾表示歉意，並說前天營運處仍有六百多人申辦，昨天則減少到剩下不到百人，平均一人不到廿分鐘即可申辦完成。

申辦到月底 中華電：可網路預訂

中華電信表示，現在只要網路先預訂，五月卅一日之前臨櫃辦理，就不再受限申辦期限只到昨天的限制，建議民眾可以先上網預訂，以便節省現場排隊等待的時間。