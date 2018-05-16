〈中部〉阿管處、鹿草鄉養鹿拚觀光 學者促加強教育

2018-05-16

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕阿里山國家風景區管理處引進四頭梅花鹿，經近半年馴化，適應良好，將於八月放養至處本部後方與轆子腳永久屋逐鹿社區接壤的生態鹿園，讓遊客與鹿互動；台大動物科學技術學系教授朱有田建議，養鹿單位除提供合理飼養空間、重視動物福利，更要加強教育意義，讓遊客了解復育幾乎瀕臨絕種的梅花鹿歷程。

阿管處長馬惠達說，逐鹿社區往阿里山區正對面大山壁，是鄒族祖先圍捕梅花鹿處所，「逐鹿」鄒語名「veoveoana」，意為梅花鹿獵場，聘任鄒族原住民專職照養鹿群，族人從獵鹿者成為護鹿者，格外有意義，會增加保育及教育宣導知識、定期檢疫，培植社區解說人才。

阿管處打造生態鹿園 8月試營運

阿管處闢建一．七公頃生態鹿園，打造「台版奈良公園」，今年初引進一公三母幼鹿，年齡在十一個月至一歲二個月間，入口收費亭工程招標中，完工後，園區預計八月試營運，全票六十元，年底委外經營。

鹿草鹿園 擬遷至荷苞嶼生態園區

此外，鹿草鄉公所早在去年底闢建鹿園，鄉親慨捐三頭約一歲梅花鹿，今年元月底亮相，但因園區水泥鋪面等不適合鹿生活，兩個月死了一頭，遭質疑飼養環境不友善，鄉長楊秀玉規劃將鹿園遷至鹿草垃圾焚化爐旁的荷苞嶼生態園區。

朱有田表示，梅花鹿是台灣特有亞種動物，公元一九六九年宣告瀕臨絕種，經台北市立動物園一九八四年起復育，目前金門、墾丁國家公園放養鹿群均為純正「台客」，阿管處、鹿草公所應加強宣導復育知識，而非讓遊客走馬看花。

阿管處管理課長張致遠說，鹿園有地下污水處理系統，鹿的排泄物不會污染地下水，圍欄周邊土層下鋪設石礫層，防止鹿打地洞，圍欄高度二．二公尺，確保鹿不會跳出園外。

不過，台北市立動物園台灣動物區長羅諠憶表示，鹿受到驚嚇時可能躍過二．二公尺的圍欄，動物園鹿區的圍欄高度三公尺；對此，張致遠說，會諮詢飼養規範，必要時會增加圍欄高度。