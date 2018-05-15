〈南部〉南化逆孫郭濬毅弒親案 警懷疑先殺外婆 再滅口另二人

2018-05-15

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕震驚全國的南化區3屍命案，殺害外婆與叔公夫婦的逆孫郭濬毅，上週六清晨認罪，深夜被收押至台南看守所，雖然沒有禁見，但截至昨晚，家屬尚未去看他。

而連日來郭濬毅配合看守所的作息時間，且正常吃、睡，情緒沒有太大起伏，其實從犯案到落網後都相當鎮定，且不多話，被外界視為「冷血」，甚至有專案小組員警就形容他「很像鄭捷」。

雖然郭濬毅已坦承犯行，並描述了弒親經過，但有些案情與採得的跡證並不完全相符，一些疑點警方仍在深入釐清。

認罪之前，郭濬毅向警方謊稱11日午後已到高雄工作，但兩名秘密證人卻分別目擊當天傍晚時他仍出現在外婆、叔公住家附近，讓案情急轉直下。郭濬毅10日晚間行凶後，回到永康大樓住處，作息一如往常，沒有出現緊張的神情，他換下的血衣也未立刻棄置，等到隔天早上要去工作時，才用塑膠袋裝著，冷靜地丟到社區垃圾桶內。

郭濬毅供稱先偷竊叔公夫婦家，失風遭辱罵，才去車裡持鐵槌痛下毒手，再追殺外婆滅口，但目前警方採得的跡證仍未完全吻合。搜山尋獲的凶器鐵槌確有血跡反應，正在進行死者的DNA比對；至於弒親的前後順序，警方也懷疑郭濬毅的口供，不排除與外婆用完晚餐後，先予殺害，再滅口叔公夫婦的可能性。