〈南部〉維冠自救會寫信給賴清德 補助異地購置戶 盼市府平等對待

2018-05-15

傳原地重建戶補助款 每坪多11.16萬

〔記者萬于甄、劉婉君／台南報導〕台南維冠大樓原地重建工程已動工，最快將在三年後竣工，如今傳出原地重建戶的補助款，相較異地購置戶每坪多十一．一六萬元，維冠大樓異地購置受災戶自救會昨公開寫給行政院長賴清德的信，希望在平等對待原則之下，幫忙異地購置戶一圓購屋的夢，重建家園。

李孟諺強調 照顧標準一樣

台南市代理市長李孟諺得知後強調，政府照顧原地重建戶和非重建戶的標準都一樣，他指出，市府以善款價購土地協助非重建受災戶離開傷心地，平均每戶領取的土地價購款、建物拆遷補助費及財物損失補助等，加上中央低利貨款協助，即可購買鄰近產權面積相當的房屋。

原地重建戶補助的都更規劃設計監造等勞務費用，均屬補助都更重建衍生費用實際支出所核算，有開支才有補貼，異地購置戶並無此支出成本。李孟諺也說，非重建戶而尚未購屋者，將請社會局了解原因及困難進行協助；目前地震重建住宅都興建中，待告一段落，再視善款結算進行整體評估。

維冠大樓受災戶自救會召集人侯建凱昨公開這封信的內容，文中先感謝賴院長，率領台南市政府團隊對維冠受災戶的照顧，並肯定市府作為，協助大家度過最艱難時期，但話鋒一轉，卻提到希望政府秉持平等對待的原則，同時照顧異地購置戶與原地重建戶。侯建凱表示，依據善款監督委員會會議紀錄載明，後續市府對於原地重建戶的相關都更規劃費用，卻又是另一筆補助款，換算每坪多十一．一六萬元，「原地重建戶所獲得的補助超過異地購置戶，這已明顯違反平等對待原則，我們希望能獲得平等的對待。