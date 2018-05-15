〈南部〉私幼公立化 教局：八月全市實施

2018-05-15

多位議員仍主張 直接增加公幼或回饋給幼兒

〔記者劉婉君／台南報導〕南市率全國之先推動私幼公立化政策，將於八月全面上路，除二月參與試辦的四所幼兒園之後，目前有五所詢問，有市議員認為立意良善，仍應加強與業者溝通，消弭不安因素；也有多位市議員憂心申請比率過低，應直接增加公幼或回饋給幼兒。會議附帶決議要求教育局在市議會同意前應暫緩實施。教育局則表示，全市實施的計畫於近日公告後，隨即受理申請現勘，六月核定名單、八月實施。

二月試辦招生有成長 教局：達到初步效益

教育局指出二月首批試辦的四所幼兒園中，除了兩所原本即招生額滿或因師資人力無法招收新生外，七股七農幼兒園招生成長十一．七％、玉井區德蘭幼兒園招生更成長近一倍，其中有九成是原本沒有出來讀書的幼兒，達到政策初步預期的效益之一。

教育局針對私幼公立化到市議會進行專案報告，政策執行狀況受到市議員關切。多位市議員認為，四月結束的公幼抽籤中籤率低，可以看出公立幼兒園的供需落差，私幼公立化編列四億元預算，計畫補助五、六千名幼兒，但如果實際申請的比率偏低，證明政策沒有被接受，市府應讓業者更了解政策，也要有配套措施。更有議員認為，南市二至五歲幼兒將近六萬七千名，大家公幼抽不到，市府應讓有空間的校園增設公幼，或加碼幼兒教保券，回歸自由市場機制。

另有市議員認為政策的立意良善，針對業者擔心的會計稽核、政策延續等問題，教育局應增加說明會，加強與業者溝通。而針對業者的意見，原本的會計簽證已修正為會計查核，並增加房舍修繕、設施設備等補助項目，補助經費採預撥及分期方式，第一期預撥五十％等。

教育局表示，南市公私幼供給率已近九成，超過實際入園七成的需求，私幼公立化可解決增設公幼及非營利幼兒園緩不濟急的問題，並改善薪資、提升教學、減輕家長育兒負擔，而南市目前學前的幼兒教保券補助額度已是全國最高。