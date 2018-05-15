〈南部〉北頭洋夜祭 傳承西拉雅族文化

2018-05-15

〔記者楊金城／佳里報導〕台南市五大平埔西拉雅夜祭中，最先登場的是佳里蕭壠社北頭洋阿立祖夜祭，在前晚舉行拜豬還願，昨天凌晨舉行牽曲、下午舉行「三向」祭祖靈後結束，讓人一窺西拉雅夜祭的神秘和緬懷祖靈祈求庇佑的意涵。

每年農曆三月廿八日的北頭洋「阿立祖夜祭」，是西拉雅族重要傳統祭典，代理市長李孟諺參加夜祭，他說，北頭洋夜祭復辦至今滿廿年，蕭壠社北頭洋發展協會舉辦阿立祖夜祭活動，除了祈求祖靈的保佑外，也希望族人和年輕一代能夠了解和繼續傳承西拉雅族文化。

包括協助北頭洋復辦夜祭的東山吉貝耍、官田區隆田復興宮西拉雅族親和對西拉雅文化有興趣的學生、學者都參加夜祭。

族親獻祭九頭豬 為祖靈獻唱祈福

前晚十點半北頭洋阿立祖夜祭登場後，氣氛轉為肅穆，李孟諺和北頭洋族親穿著傳統西拉雅服裝，先請壺為阿立祖安祖靈進行祭拜。

今年北頭洋族親獻祭九頭豬，在祭司的主持下，進行點豬（獻豬）、過火、覆布禮，要經五次敬酒後再進行翻豬禮，才完成祭拜儀式，昨天凌晨近二點再進行牽曲，為祖靈獻唱和祈福，昨天下午族親再擔飯菜祭拜祖靈稱為「三向」禮。

北頭洋飛番文化園區 規劃完成

北頭洋聚落是平埔原住民西拉雅族四大社之蕭壠社發源地，歷經荷蘭、明鄭、清朝、日治四大時期的變遷，北頭洋聚落至今除保存夜祭文化、公廨外，還有荷蘭井、飛番墓、平埔文化館等，未來還將規劃第一座西拉雅文化園區「北頭洋飛番文化園區」。

李孟諺說，北頭洋飛番文化園區整體規劃已完成，今年將先以兩百萬經費，進行初步環境營造與登山步道整理，後續五年計畫包括望高寮、荷蘭井等遺址，也會逐年整理並加以保存。