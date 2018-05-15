〈南部〉2大學生獲20萬基金 遊東南亞製專題

2018-05-15

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學與企業合作舉辦「挺你遊世界」，鼓勵學生組隊提案，西洋語文學系四年級學生臧晟傑、陳曼華以「深入東南亞十國拍攝SDGs議題」脫穎而出，獲廿萬壯遊基金，今年九月即將出發，以一年時間完成報導專題。

活動計畫主持人、高雄大學國際處國際長丁一賢表示，參賽資格為已準備出國交換半年以上的高大學生，鼓勵他們除了認真課業外也該接地氣，深入體驗當地文化與生活，結合「聯合國十七項永續發展目標（SDGs）」發掘問題並提出解決之道。

最後共有七組進入決賽，審查內容包括計畫書內容、報告呈現、社會議題發展與效益及經費規劃。

西語系臧晟傑、陳曼華搭檔展現年輕人氣魄，自許成為深入觀察東南亞、獨樹一幟的台灣「自媒體（WeMedia）」品牌。臧表示，目前台灣主流傳統媒體（報章、雜誌、電視）對於東南亞報導多節錄外電、網路消息，深度與正確性相對薄弱。

兩人計畫利用於馬來西亞大學交換期間，走訪東南亞各國製作影音專題，提供台灣民眾第一手的觀察、知己知彼多認識東南亞鄰國。

捷利董事長盧明志還加碼十萬贊助第二名，由亞太工商管理學系林家伃、應用經濟學系余韋諪兩碩士生獲得，今年九月將赴德國阿莎芬堡應用科技大學，規劃明年初環遊歐洲，將走訪荷蘭、比利時等十餘個歐盟會員國，去深度觀察人文、經濟現況。