〈南部〉搭配輕旅行 鳳荔文化季26日登場

2018-05-15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄玉荷包荔枝今年產量恢復正常，「鳳荔觀光文化季」將於本月二十六日登場，為期二週活動搭配「一日農夫」輕旅行，民眾體驗採玉荷包、享受農村風光，錯過只能再等一年。

玉荷包月底進入產季 開放預購

高雄玉荷包五月底進入產季，農業局今年提早開放預購，滿足消費者嚐鮮需求，大樹鳳荔園區批發市場將於本月二十五日開市，「鳳荔觀光文化季」緊接著開幕，為期兩週盛況可期。

結合一日農夫 體驗採果樂趣

今年首度搭配鳳荔季開放企業認股，結合一日農夫遊程活動，由契作農家將鮮甜的玉荷包、鳳梨直送到府，民眾認購優質安全的農產，還能體驗採果樂趣、享受農村風光， 一併減少農村人口逐漸老化、產地採收缺工問題。

值得一提的是，高雄玉荷包聞名國際，農業局近年以「高雄首選」打響名號，外銷國家遍及港澳、星馬、日本及加拿大等地，今年光與產地契作外銷的貿易商就高達十四家，各國消費者反應熱絡。

高市荔枝種植面積三千三百多公頃，其中玉荷包占整體七成五，種植面積、產量都是全國第一，玉荷包因果形如荷包、果肉如玉般而得名，果核偏小、果肉Ｑ且結實，品質為台灣荔枝品種之冠，經濟產值高達十二億元。

局長鄭清福表示，前兩年因氣候異常，造成玉荷包產量減半，今年氣候穩定，產量恢復正常，品質也比往年更好，市府每年幫農民行銷玉荷包，「高雄首選」禮盒裝限量販售，五斤裝頂級八百元、特級六百元，民眾要買要快。