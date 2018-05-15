〈南部〉居民等10年 綠島衛生所17日啟用

2018-05-15

外觀海洋風 比民宿還華麗

〔記者王秀亭／台東報導〕等了十年，歷經十六次流標的綠島鄉衛生所新建工程，將在十七日落成啟用，除原有衛生所門診功能，還增加急診觀察室、健兒門診及注射室，讓綠島鄉民看診更方便，而充滿海洋風情的建築外觀，近來頻頻吸引遊客目光，直呼「比民宿還要華麗漂亮。」

現有綠島衛生所是已經三十五年的老建築，因空間狹小，硬體設備老舊，考量離島醫療需求，台東縣衛生局從二○○七年規畫覓地新建，因離島建造成本高於台灣，加上秋冬季節東北季風強勁，為工程進度增添變數，雖經增加預算，幾經檢討、修正計畫，仍流標十六次，終於在二○一六年動土，今年五月落成。

增急診觀察室、再增一醫師

衛生局表示，新建綠島鄉衛生所外觀充滿著海洋風貌，比民宿更要華麗，成功吸引遊客關注，每每經過必定停下駐足欣賞、拍照，而這一棟美麗的建築物，讓綠島鄉民等了十年，工程經費達三千六百萬元。

新建綠島衛生所啟用後，內部除保有衛生所門診功能，另增加急診觀察室、健兒門診及注射室，為提供二十四小時醫療服務，一樓規劃為醫師值班室及辦公區域，讓值班的醫護人員有舒適休息環境，提供綠島居民較好的醫療照護品質。

衛生局表示，綠島衛生所原有兩名家醫科醫師、一名牙醫師輪流看診，因應離島醫療需求，人員編制再增一名醫師及一名放射師，醫療設備部分，則爭取民間資源，捐贈一台新式X光機。

另為增加離島醫療緊急處理能力，縣府三月間自籌兩百五十萬元，購買攜帶型呼吸器、電子影像喉頭鏡組、電解質檢驗分析儀器等，分別送至綠島、蘭嶼。