〈南部〉雲嘉南服務中心僅7坪 議員：比廁所小

2018-05-15

進駐民治議事廳 迷你辦公室功能遭質疑

〔記者蔡文居／台南報導〕斥資一億，台南市議會民治議事廳將活化規劃設置創新育成基地，過去因議員意見不一而爭議不休，昨天市議會邀請市議會秘書長、經發局長進行「活化民治議事廳」專案報告，最後議會決議在不影響「雙議政中心」定位下，積極辦理「創新育成基地」以活化民治議事廳。

昨天專案報告中，針對行政院雲嘉南聯合服務中心也將進駐，並於一樓規劃七坪辦公室。包括市議員陳怡珍、賴惠員、蔡育輝、蔡旺詮等人質疑，雲嘉南聯合服務中心只有佔七坪，比在一樓的男女廁所共十坪還要小，希望能做更妥善的規劃，強化其功能，不要未來變成「多功能的蚊子館」。

經發局：另有20坪公共諮詢區

經發局長殷世熙表示，雲嘉南聯合服務中心只是一個窗口，約一至兩人進駐，七坪是依雲嘉南服務中心的需求而規劃，另其辦公室後方規劃有廿坪諮詢區的共用空間，這部分如有需要也可以利用。

根據經發局的規劃報告，民治議會空間一至四樓共八六七坪，新創空間四○三坪、共用空間三三四坪，議會專屬空間則集中於一樓共一百卅坪。

最後議會做成結論，要求經發局在不影響民治議事中心「雙議政廳」定位下，積極辦理「創新育成基地」以活化民治議事廳。修正後的「台南市創新育成基地」計畫書送議會備查後，議會一千萬元修繕預算始得動支，並加強雲嘉南服務中心的人員及功能性。