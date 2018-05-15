〈南部〉人手孔蓋推新工法 全國唯一納自治法規

2018-05-15

道路回填全面採行 違規最高罰9萬

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市道路回填，全面實施人手孔蓋新工法，大幅縮短施工時間，也讓道路更平坦，騎車、開車不用再閃人手孔蓋，希望成為全國最好的路平典範。工務局表示，南市不僅是全國最早、也是目前唯一將新工法列入相關自治法規的縣市，也是全國最早全面推廣的，管線單位如果違反規定，將可開罰三萬至九萬元。

人手孔蓋造成道路凹凸不平，常易引起民怨，甚至導致機車打滑釀成意外，台南市於民國一百年時，即將人手孔蓋新工法的法令納入相關法規內，但因管線單位缺乏工具及適當的材料，推動不易，工務局參考日本等工法，將新工法的執行細節繪製成示意圖後，去年開始宣導並要求管線單位執行，目前全市大多數的管線單位都已採取新工法。

施工時間縮短、品質優 更平坦美觀

工務局工程企畫科長陳俊誠表示，舊工法以最小方正或一車道重鋪方式辦理，常可看到路上有如補丁一樣，坑坑疤疤很難看，且施工時要封一車道，動用許多人力及機具，施工時間動輒一、兩天，夜間一旦發生事故還可能涉及國賠；新工法改採全路幅刨鋪更新，並要求路口處人手孔儘量調降，必要時才提升、調平，雖然材料成本較傳統高出一倍以上，但只要施工一個半小時、再等待半小時後即可通車，不影響交通，也較平坦美觀，快乾混凝土材質也比一般瀝青品質優。

陳俊誠說，台北市七月一日才將正式要求市府單位採取人手孔新工法，南市自法令訂定後，即一直試辦，且已全面要求管線單位執行。目前安平區華平路正在進行自來水與電力管線汰舊換新或加管工程，即分別依新工法施工中，預計六月底可全部重新刨鋪，屆時除可穩定安平地區的用水用電及免除淹水之苦，也還給民眾一條全新平坦的大道。

目前南市在多個路段均可看到新工法施工的人手孔，自來水公司已於永華路、崇善路等全市各區道路施作一○六五座，中華電信也在東區長榮路三段與小東路口等多區道路施作廿一座；欣南瓦斯九座、台電台南區處於東豐路與長榮路路口有三座。