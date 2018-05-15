〈南部〉輕軌刷卡10元 優惠將延長

2018-05-15

相關細節 月底前宣佈

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌刷卡十元優惠價原定至今年五月底截止。高市捷運局昨表示，為鼓勵市民、遊客多使用大眾運輸，將延長刷卡十元優惠措施，相關細節已在行政作業中，五月底前會對外宣佈。

原規定優惠至5月底止

高雄輕軌第一階段十四站去年九月底全線通車，通車後至去年十月底維持免費體驗，十一月正式收費，現場現金購票卅元，刷卡則享有十元優惠價、形同三三折。

去年十二月至今年二月底，配合高雄大眾運輸冬季免費措施，輕軌一階全線免費「坐到飽」﹔三月恢復收費後，仍保留刷卡十元優惠價、現金卅元機制，至今年五月底止。

受託經營輕軌的高雄捷運公司統計，今年前四個月，輕軌每日平均運量分別為八八八三、一四五五二、六七○六、九四五二人次；二月因為農曆新年且還有免費措施，人潮明顯多於其他月份，四月則有春假，搭乘人數也不少。

鑑於輕軌一階運量仍有成長空間，而輕軌二階仍持續施工中，高市捷運局內部評估後，初步決定十元刷卡優惠至五月底後，會再繼續延長，詳細內容已在行政作業中，五月底前會正式公告。

捷運局同時指出，輕軌二階目前進度達卅四％，其中C14到C17站軌道已完成鋪設，後續工程將逐漸進入市區；針對部分路段引起爭議，捷運局會持續了解地方意見，並積極溝通。

高市代市長許立明認為，大眾運輸採用專用路權有其好處，可鼓勵市民多使用，進而降低私人運具和停車空間；他也重申輕軌有爭議路段，在不用報交通部變更設計原則下，會多聽取民眾意見，再做妥善處理。