〈南部〉台東愛老人運動會後天辦 經費差8成

2018-05-15

邀250人參加 只籌到45位經費

〔記者王秀亭／台東報導〕華山基金會每年端午節前夕，會帶著各鄉鎮獨居、弱勢長輩一起到台東市，透過愛老人運動會運動與交流，今年將在十七日辦理，但離活動只剩兩天，台東縣站長王淑柔表示，預計有二五○位長輩參加，目前卻只籌到四十五位長輩的經費，各站站長焦急地發出告急之聲。

王淑柔表示，華山基金會在台東縣各鄉鎮設置愛心天使站，共有十位站長就近服務全縣近千名獨居、弱勢長輩，由於不少長輩平時少有出遠門，與人互動交流的機會，平均每季都會舉辦一次大型活動，讓長輩們走出戶外，活動筋骨，多年來已有許多長輩期待著華山每季的出遊活動。

固定在端午節前舉辦的愛老人運動會，今年預計邀兩百五十位長輩參加，其中不乏百歲人瑞，今年活動主題就是為圓一位退伍老士官長的願望，特地將闖關遊戲設計成「老人版」的軍事體驗。

王淑柔說，遊覽車載偏鄉長輩到市區的費用，加上場地費、音響設備及保險等費用，每位長輩所需經費約六百元，活動經費需仰賴善心人士協助，往年到活動舉辦前一周，就已籌募近八成費用，今年卻出乎意料地不理想，離活動舉辦只剩兩天，僅收到兩萬七千元善款，離總經費十五萬元，只有一成八，也就是還有二○五位長輩的活動經費沒有著落。

華山站長持續找錢 如期舉辦

王淑柔強調，為不讓長輩的期待落空，華山各站站長們持續找經費來源，也積極籌畫活動內容，一定會如期辦理，經費只好再想辦法。