〈台北都會〉東區地下街 悠遊卡支付率僅7％

2018-05-15

中國支付寶都進入了 議員要求裝機

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲力推行動支付，讓現金從台北市消失。但民進黨市議員洪健益日前於議會質詢指，東區地下街已有中國支付寶，但悠遊卡支付市佔率僅約七％嚴重不足，要求北捷和悠遊卡公司盡快在地下街裝機，「不要讓柯文哲丟臉」。

洪健益表示，悠遊卡公司成立近八年，公司今年才開始談商家合作。以東區地下街為例，八十五家店鋪，僅六家裝設悠遊卡支付工具，卻有四十一家業者裝設其他電子支付工具，如apple pay、icash、信用卡、金融卡，甚至還出現中國的支付寶。

洪健益說，市長為推行電子支付工具，帶動無現金交易行為，多次在市議會、臉書甚至公開場合表態要讓銅板跟紙鈔從北市消失的決心，會從北市有關的四大公司開始推行，但捷運公司在地下街推行悠遊卡支付工具的使用情形卻成效不彰。洪健益呼籲，針對業者裝設悠遊卡支付工具意願不高的問題，市府應以整條地下街為整體區塊概念，與悠遊卡公司共同商談，以提高地下街店鋪裝設悠遊卡電子支付工具的意願，讓市府順利推展行動支付政策。

悠遊卡公司︰一個月內進行清查

台北捷運公司代理董事長顏邦傑回應，相關推展業務是從今年開始，允諾將會協同悠遊卡公司董事長林向愷立即談處理。林向愷表示，由於地下街店舖多，加上店舖不斷更換，導致無法迅速將悠遊卡電子支付工具快速推展，之後會在一個月內進行店舖清查。