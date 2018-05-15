〈台北都會〉大巨蛋案 柯：可以拆 我早就做了

2018-05-15

柯︰撤件因逃生技術問題

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴議會進行大巨蛋案專案報告，不甩門口的松菸護樹志工團陳抗；柯於議場表示，如解約，大巨蛋就爛在那裡，變爛尾樓或公園也是個解決方案；但「解約、拆蛋可以做，我早就做了。」柯強調，北市府不刁難大巨蛋案、不放水，審查公開透明、依法行政，反被議員批就是沒原則。

民國黨議員徐世勳詢問遠雄為何三月卅日於台北市都市設計審議委員會撤件？柯文哲表示，還是關於逃生梯、地面層逃生等技術上問題，「應該雙方都有共識再審，不然當時送進來被打槍，是浪費時間。」

遠雄發言人︰全卡在市府

但遠雄發言人楊舜欽表示，大巨蛋卡住，是因北市府；大巨蛋經過長久的協商，通過性能審查後，在半年多前進入都審會，並通過幹事會審查，進入大會前夕，都發局突拋出技術規則問題，根本不是都審審查範圍。

柯文哲指，大巨蛋停車場在地下四、五樓，也有大客車停車場，營建署台灣建築中心認為乘客應先在地面上下車，再停到停車場，並新增六座防火安全梯。此外，停車空間原為一整區防火區劃，如發生火災，恐導致五棟樓冒煙，因此分十四個防火區劃。他說，大巨蛋主場地在地下七公尺，逃生較難，依法應設一小時以上時效的防火區劃。

但民進黨議員林世宗批評，柯文哲說不刁難、不放水、不解約、不拆蛋，就是沒有原則。台聯黨市議員陳建銘質疑，大巨蛋為什麼不能解約？民進黨市議員李慶鋒也批評，柯態度反覆，讓人產生不信任跟懷疑。

柯文哲稍後答詢市議員陳建銘也說，解約很容易，但大巨蛋會爛在那裡；變爛尾樓是解決方案，讓園區好像變成公園，也不是不可以，解約了大家很爽。但他回應徐世勳則說，「解約、拆蛋可以做，我早就做了」；遠雄還有假扣押等法律手段，要務實解決問題，解約要想好下一步，確定可執行再來做。