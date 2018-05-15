〈台北都會〉大彎北段300居民抗議 研議罰鍰可抵回饋金

2018-05-15

藍綠議員要求暫緩裁罰

〔記者沈佩瑤、郭安家、鍾泓良／台北報導〕台北市中山區明水路、敬業一路一帶「大彎北段」商業宅違法作住宅，北市府去年開罰引發當地居民、民代不滿，北市都發局今年三月公布初步方案，規劃回饋金及地面層設置商業使用等方式，進行都市計畫變更，就地合法。市長柯文哲昨赴市議會專案報告，三百居民到場抗議，藍綠議員要求在相關機制出爐前應暫緩裁罰、未來罰鍰可折抵回饋金等。柯文哲雖重申不會停止裁罰，卻也放低姿態表示，政府不是鐵板一塊，願聽議會的意見。

市長重申不會停止裁罰

「大彎北段」依都市計畫定位為「商業購物、娛樂專區」，不得作為住宅，但近年來違規住宅使用情形嚴重，去年三月台北市政府透過稅籍資料，查到一六八七戶違規戶。柯文哲曾要求祭鐵腕開罰，還氣得要負責的局處官員下台，在議員關切、住戶反彈聲中，柯在去年十一月議會總質詢，一度脫口「暫緩」，後又宣布開罰，引發住戶不滿。

柯放低姿態 政府不是鐵板

柯文哲昨上午赴議會進行大彎北段等案專案報告，大彎北段違規戶不願被開罰、要求就地合法，動員約三百人到場陳抗，還嗆都發局長林洲民「洲民放火、居民怒火」，柯抵達議會大門口，主動和聲援違規戶的國民黨議員握手，並對違規戶說，「相信你們有代表議員在（議會）裡面，北市府會想辦法合理、合法解決問題。」

柯文哲在報告中指出，大彎北段位置剛好位在捷運北環段與東環段交叉點，未來將配合建設，持續強化副都心商業潛能，強調「大彎北段要放在北北基首都生活圈環狀線中思考」，在商業、娛樂為主要用法之下，政府不是鐵板一塊，若訂出回饋、變更的方法，或可住商混用，願聽議會的意見。

答詢時，柯文哲對民進黨議員王世堅重申，累積廿年問題要合法、合理解決，但無法整棟商業娛樂區大樓百分之百都變住宅區，這還是會有問題，並以堅定口氣回應市議員顏若芳，「相關機制出爐前，不會暫停裁罰。」

此外，國民黨市議員陳炳甫質疑，當初是因為稅捐處同意變更為自用住宅稅率，怎麼可以裁罰人民？他要求柯文哲當場承諾研議罰鍰未來可以抵回饋金，柯僅說，會把裁罰跟回饋金共同納入討論中。