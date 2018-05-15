〈台北都會〉全國泳賽 基隆信中奪1金4銀1銅

2018-05-15

〔記者俞肇福、吳正庭／綜合報導〕「全國青少年游泳錦標賽」五月十一日到十三日在高雄市登場，基隆市信義國中游泳隊奪得一金、四銀、一銅；其中，張智凱表現優異，拿下國中男子組二百公尺蝶式金牌與一百公尺蝶式銅牌，兩項都打破大會紀錄，張智凱的媽媽王慧玉開心不已，表示這是最好的母親節禮物。

另外，謝宜臻在國中女子組一百公尺與二百公尺蝶式（破大會紀錄）獲得銀牌；詹庭瑜在國中女子組二百公尺與四百公尺自由式獲得銀牌。

信義國中校長莊焙琪說，感謝教練蘇裕欽、李玉蘭、劉崇熙的辛苦指導，與市府「亮點計畫」的支援，讓學生泳技增強；蘇裕欽說，張智凱剛開始的泳技平平，但手掌、腳掌比較大，具備游泳好手的天賦，再加上遵照教練的指導苦練，成績大幅進步。

國際智慧機器人賽 金門大學摘金

另外，國立金門大學參加教育部主辦的國際智慧型人形機器人競賽，在「無動力雙足機器人」項目榮獲兩組金牌，其中一組也搶下銅牌，好成績果然「係金ㄟ」。

機器人競賽有全國大專校院、高中職及外國團隊人形機器人一百卅一組、二百多人參賽，金門大學電子系教授翁克偉、副教授李金譚率領電子系學生，今年連續第五年獲得無動力雙足機器人創意組冠軍，連續第三年獲該項目一般組冠軍。