〈台北都會〉工時過長 公車、客運司機也超血汗

2018-05-15

兩年半14家業者違法22次

〔記者鍾泓良／台北報導〕身障人士常搭乘的復康巴士爆駕駛血汗，但其實一般民眾所搭乘公車、客運業也常違反勞基法。台北市目前共有十四家公車客運業者，記者使用勞動局「違反勞動法令公布專區」，調查公車、客運業者違規情形，發現從二○一六年一月至今兩年半期間，十四家業者違法廿二次，最常見的違規項目就是勞基法第卅二條第二項工時過長，其次為違反第卅六條、未滿足七休一規定。

勞動局表示，公車、客運業者違規屢見不鮮，但目前很難斷定是屬於制度面問題，或是屬於司機個人因素，台北市公車、客運業者都會有工會組織，面對公司的勞資爭議，往往是工會第一時間了解後出面調處，若遲遲無法解決才會再向勞動局舉報。

公運處︰會保障司機休息時間

公運處則說，他們是依照「公路法」規定稽查，與勞動局用勞基法不同，達到雙重保障。

公運處說明，「公路法」規定，司機行車時間不能超過十個小時，每年都分為定期及不定期的稽查；若發現違規，將可開罰九千元。

公運處進一步指出，台北市市區公車分為「雙班制」、兩人輪流開車，以及「單班制」、也就是一人一車，有些路線在尖峰時間需要加強出車密度，會採用單班制，但是也會保障司機一天會有兩到三個小時的休息時間。