〈台北都會〉伊甸不仲裁 司機求償須訴訟

2018-05-15

工會無法支付仲裁費 引爆罷工

〔記者鍾泓良／台北報導〕伊甸基金會與復康巴士司機爆發勞資糾紛，要求賠償加班費及調薪。伊甸基金會與工會於去年十一月赴北市府調解時，原定共同交付仲裁解決加班費問題，但因基金會堅持交付中華民國仲裁協會，工會因無法支付十五萬元仲裁費而破局，引爆司機罷工。

伊甸基金會社會事業處長王昭恕昨天表明，伊甸基金會已定調不仲裁，司機要求償便走民事訴訟；勞動局表示，市府無法強制要求資方進入仲裁程序，雙方調解不成，只能走法院訴訟程序。

勞動局︰無法強制要求仲裁

工會表示，伊甸基金會在二○一五至二○一七年連續三年期間都被勞動局發現違反勞基法，違反項目包括加班未給加班費、休息時間不足等；基金會去年原本一度同意交付仲裁，但卻堅持要給中華民國仲裁協會，要工會先支付十到十五萬元的費用，吃定弱勢駕駛。

王昭恕說，基金會預算來源都是民間捐款，司機的要求很難用和解去處理，「所有的款項都有指定用途」，跟一般企業作法有所不同。

至於之前堅持要透過中華民國仲裁協會協商或法院，而非勞動局仲裁，他解釋，工會提出各式各樣的訴求，基金會不太可能接受無止境的處置，因此認為要求對方提出保證金可避免做出無理要求。

勞動局表示，調解及仲裁都屬於勞動局可提供的行政協助，若兩條都不能走，那也只能走司法程序。

勞動局說，勞基法是勞工權益的最低標準，若基金會違反勞基法未改善，市府可由勞動局調查開罰，若今天所討論的勞資條件優於勞基法，基於私經濟及契約自由原則，只能交由雙方去自行談判。