〈台北都會〉血汗又過勞 復康巴士司機即起罷工

2018-05-15

不滿伊甸基金會超時剝削

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市身心障礙人士經常搭乘復康巴士，去年服務約六十九萬趟次，卻爆出復康巴士司機血汗。伊甸基金會企業工會及全國自主勞工聯盟昨天於台北市政府前抗議，指承攬北市復康巴士業務的伊甸基金會長年占用司機每日一小時休息時間，卻不支付加班費，司機月薪起薪更只有約一萬七千元，需要每天加班到十一小時才能領有三萬元，批評市府放任伊甸基金會違規，宣布即日起將帶著廿一位司機罷工，直到改善問題為止，為復康巴士首次遭罷工事件。

伊甸︰休息時間不明確規定 將不再投標

對於該基金會對司機超時工作持續未改善， 伊甸基金會社會事業處長王昭恕說，駕駛在外面跑，每天出勤都壓上休息時間，可能因為路況或乘客延遲，造成休息時間還在執勤，認為屬於個案問題。

由於復康巴士標案今年四月曾上網招標，但因為無人投標而流標，交通局表示，預計六月將會再上網招標。王昭恕說，基金會有領標，但司機休息時間仍有待釐清，若市府不明確規定，可能就選擇不投標，並揚言將負擔所有的司機一千兩百萬元的資遣費。

批不給加班費 底薪超低

伊甸基金會企業工會理事長周文柄表示，復康巴士駕駛每月底薪為一萬七二八○元，大多數時薪九十五元左右，遠低於勞基法規定，司機為了要養家活口，一天至少要加班到十一小時才能達到三萬元；他更說，每天有安排一小時休息時間，但常常被要求待命不能真正休息，卻從未支付加班費。

對此，王昭恕認為司機理解有誤，月薪制及時薪制本來就無法直接換算。他說明，司機每月本薪有一萬七二八○元，而司機每出一趟都會有趟次獎金及車資獎金，若正常出勤至少可以有七千元收入，所以月薪應是接近兩萬五千元，因此過去勞動局並未認定基金會未達法定標準。

周文柄也說，身障者只要上復康巴士，全部的責任都在司機，而許多司機都已經四、五十歲，擔心在長期過勞的情況下，難以維護服務品質，更可能發生憾事。因此，工會向市府陳情訴求，包括底薪應調整為基本工資的一．二倍；依年資發放六萬元健康補償；駕駛工作時數降低為八小時，超過者視為加班等條件。

工會也指出，依據公運處所開出的標案內容，裡面就列了三○八天的工作日，遠高於扣除國定假日之後的兩百四十九天，明顯違法。

公運處副處長尚錦堂解釋，三○八天是為了算出全年總服務趟次，並非指司機要上班三○八天；基金會須滿足每車每天九趟服務趟次，但同時也要依法安排人力。