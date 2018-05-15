〈台北都會〉出租率僅5成 浮洲合宜宅第二波招租

2018-05-15

三房216戶 租金15200起跳

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區浮洲合宜住宅在二○一五年交屋後就發生樑柱龜裂的安全爭議，廠商雖然施工補強，但已影響承購戶的權益，承租戶也受波及，雖然出租資格審查在三年前就完成，結果延宕至去年底才抽籤，許多承租戶早就另覓住處，導致四四六戶中僅二三○戶簽訂租約，出租率僅五十一．五％，即日起開放第二波招租，三房型的租金從一萬五千兩百元起跳。

浮洲合宜住宅由內政部營建署、日勝生公司共同興辦，市府城鄉發展局住宅發展科長鄭健志表示，營建署在二○一五年委託新北市府辦理浮洲合宜住宅出租申請及資格審查，共有二六五二件申請案，其中一九七一件合格，但後來因建築物樑柱等結構補強，抽籤作業被迫暫緩，直到合宜住宅陸續取得使用執照，去年十一月重新辦理抽籤及選屋作業。

申請至6月12日止

鄭健志說，浮洲合宜宅共有四四六戶需要招租，但最後只有二三○戶簽約，主因是部分承租戶沒選到喜歡的房型，還有不少人因為等待時間太久已另覓住處，而且最受歡迎的三房房型有人數限制，第二次招租有二一六戶，申請期限到六月十二日止，可洽日勝幸福站「浮洲合宜住宅租賃服務中心」辦理。

內政部營建署表示，第二次招租的房型是三房及大三房，三房約四十二坪、有一九六戶，大三房約四十五坪、有二十戶，優先戶資格佔二十七戶，一般戶一八九戶，每月租金包含管理費約一萬五千兩百元至一萬六千七百元不等，屋內提供對講機、衛浴、廚具、烘碗機與瓦斯爐等設備，不含家具及家電。

申請條件是年滿二十歲，在新北市、台北市、基隆市及桃園市設籍，就學或就業均可，申請人及配偶和同一戶籍內的親屬，在北北基桃四個市無自有住宅，家庭年所得在一一八萬元以下。