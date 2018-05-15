〈北部〉亂倒廢土方 羅東壽園被疑滅證

2018-05-15

議長察看不翼而飛 環局將開挖調查

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東壽園（鎮立殯葬管理所）被檢舉在園區傾倒疑似骨灰之類的事業廢棄土方；議長陳文昌等人前天拍照蒐證，昨再進場察看時，廢棄土方竟不翼而飛，質疑殯葬管理所就地掩埋湮滅事證，但園方嚴詞否認，宜縣環保局將開挖調查。

羅東壽園最近辦理第二座納骨塔新建工程，因鄰近三星鄉大隱村，村民指控園區被傾倒大批事業廢棄土方，恐污染大隱村水源及環境生態。陳文昌、三星鄉代會主席陳文新接獲投訴，前天上午到壽園突擊檢查，在火化場旁空地，目睹告別式使用的花藍花圈、墓碑碎塊、與疑似骨灰的粉狀物。

「廢棄物怎麼憑空消失？」陳文昌一行十多人，昨偕同環保局人員再度查訪，壽園火化場旁空地廢棄物竟不見了，且地面已被推平；陳文昌認為遭人滅證，大隱村長范期勛等地方人士群情激憤，建請檢調單位追查，環保局決定近日開挖。

陳文昌出示前天在壽園所拍的畫面，有墓碑碎塊等事業廢棄土方、疑似燒過的遺骨殘骸、骨灰，他說，一切有照片為證，痛批園方長期放任不肖業者在此偷倒事業廢棄物，壽園是羅東鎮公所管理，身為宜蘭縣長參選人的羅東鎮長林姿妙責無旁貸，應出面道歉，同時退出縣長選舉。

殯葬所：納骨塔工程挖出暫置

羅東鎮立殯葬管理所長朱昭安說，事發地點的花圈花籃，幾天前被殯葬業者偷倒，營建廢棄土方是第二納骨塔新建工程挖出暫置，前天下午確有派員到場整理環境，絕非滅證，若有需要，同意把廢棄土方運回第二納骨塔工地，配合環保局開挖採證，希望還給管理單位清白。羅東鎮公所表示，一切依法行政，處置過程禁得起考驗，盼就事論事，不要泛政治化。